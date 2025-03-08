費爾柴德：若能代表台灣出賽非常棒！12強成績非常了不起

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）母親為台灣人，他符合代表台灣參賽的條件 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）今日表明，願意在2026年經典賽（WBC）為台灣效力，他充滿期待地說，「看我們在WBC能有什麼表現！」

相較於奧運及其他國際賽事，經典賽對國家隊組成要求較具彈性。由於費爾柴德母親為台灣人，他符合代表台灣參賽的條件。 據中央社報導，當被問及是否考慮為台灣出戰WBC時，費爾柴德雖明確表示願意，但也說還是有許多變數。

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「這絕對是我想參與的。」費爾柴德表示，「不過現階段我還不想直接承諾，因為從現在到那時可能會有諸多變化。」他強調需要保持健康，也要繼續有良好表現。如果一切順利，能夠代表台灣出賽將是非常棒的一件事。

費爾柴德也關注台灣在12強和WBC資格賽的傑出表現，並自然使用「我們」稱呼，報導中認為，顯示他已在心理上認同中華隊。

▲卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

談到對台灣的印象，費爾柴德首先提到棒球，「台灣人對棒球有著深厚熱情，非常投入每場比賽。看到台灣在資格賽中取得成功，我感到非常振奮。」

他也讚賞台灣在去年世界12強賽中，面對眾多強隊仍能奪冠的成就，稱讚道「真的非常了不起」，並補充：「讓我們看看在WBC能創造什麼佳績。」

中華隊隊總教練曾豪駒去年7月曾前往匹茲堡與費爾柴德會面，建立起聯繫管道，而中華職棒國際組長林建廷則與他保持定期聯絡，幾乎每月都會送上問候。

同樣出身華盛頓州西雅圖、母親也是台灣人的亞利桑那響尾蛇明星卡洛爾（Corbin Carroll）與費爾柴德交情甚篤，兩人在2020年及2021年休賽期曾共同訓練。

許多球迷也希望卡洛爾能代表台灣出賽，對此費爾柴德表示尚未與卡洛爾討論WBC事宜，但作為朋友，若能一同為台灣效力將是很有趣的經驗。他也肯定台灣擁有許多優秀球員，期待見證台灣棒球的持續成長。