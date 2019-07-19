世泳賽／中華7人已達奧運B標　拚A標直取東奧門票





▲王星皓拚完世大運再戰世錦賽 。（圖／大專體總提供）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

2019韓國光州游泳世錦賽，競技游泳項目將於7月21日正式展開，中華代表隊陣中有7名選手已達奧運B標，本次目標更是希望能一舉達A標，直接取得東京奧運參賽資格。

2020東京奧運游泳比賽的選手總額管制數為878人，男女各有17個相目，外加混合接力共35項，平均每項大約只有25人可以參賽，而奧運會游泳項目規定每個小項目任一國家只能有兩位選手參賽，不過前提是必須達到奧運A標，換句話說以目前台灣的狀況而言，只要能夠達到奧運A標，就能順利取得奧運的參賽權。

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台灣目前還沒有選手能夠達到奧運A標，都僅達到奧運B標，所以這些選手需等到所有A標、接力隊伍以及外卡名額確認後，才有機會分配到剩下的名額，而分配方式會根據國家達標的人數與B標的高低水準再做取捨，最終的名額分配將由Fina決定。

▲男子100公尺自由式全國紀錄保持人，安廷耀（圖／記者季相儒攝）

本屆世錦賽中華代表隊陣中有7名選手過去的成績達到奧運B標，包括吳浚鋒、王星皓、王冠閎、朱宸平、莊沐倫、安廷耀以及黃國庭，其中最接近奧運A標的是王星皓在400公尺混合式項目所游出的4分15秒86，距離奧運A標4分15秒84僅差距0.02秒，而他在世大運200公尺混合式游出的1分59秒87也僅距離奧運A標0.2秒。

而「水道速男」吳浚鋒則是在50公尺自由式項目游出了22秒21，與奧運A標22秒01僅差了0.2秒，安廷耀100公尺自由式游出的49秒54也僅距離A標（48秒57）0.97秒，莊沐倫（100公尺仰式55秒27）、朱宸平（100公尺蝶式53秒15）、王冠閎（100公尺蝶式53秒51）近況火熱，都是在今年的賽事突破個人最佳，將個人成績推進到奧運B標，而黃國庭則是主攻長距離的比賽，在800公尺自由式（8分02秒20）及1500公尺自由式（15分21秒88）都突破奧運B標。

▲2019年日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）