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卓承齊結束世大運返台趕場金廈泳渡　拼明年奧運資格賽前10

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▲▼ 金廈泳渡卓承齊（右）、卓沛齊 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 卓承齊（右）、卓沛齊 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／廈門報導

一年一度的金廈泳渡今年邁入第10屆，今年則由金門出發，終點為廈門，200名兩岸四地泳將將於8時30分準時鳴槍開賽下水出發，其中在亞錦賽10公里組奪銀的台將卓承齊，力拼衛冕，不過今天改搭擋學弟曾楷文之後，仍拿下亞軍。

卓承齊去年在金廈泳渡搭擋弟弟卓承齊拿下冠軍，今年原先要力拼衛冕，不過選擇和弟弟不同組參賽，最後以1小時38分50拿下亞軍，不過弟弟卓沛齊和廖梓丞則是1小時41分16排第三，「因為我弟弟大學幾乎沒有在練習，他怕拖累我，結果沒想到我弟跟我搭擋是同時起來的，就有點可惜。」

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▼ 金廈泳渡前三左起為廖梓丞、王凱鵬、卓承齊 。

▲▼ 金廈泳渡前三左起為廖梓丞、王凱鵬、卓承齊 。（圖／記者謝孟儒攝）

第四次參加金廈泳渡的卓承齊有三次都是第二棒，「我覺得第二棒比較壓軸，可以掌握局面的棒次，可以贏的有把握。」而和弟弟拆組下水前也有互相提醒，「我有叫他注意安全，因為第一棒中間有暗礁，也怕會受傷，這邊比賽天氣不錯，但海浪有點大。」

▼ 卓承齊第二位上岸。

▲▼ 金廈泳渡去年冠軍卓承齊改搭擋拿亞軍　 。（圖／記者謝孟儒攝）

在第9屆亞洲公開水域游泳錦標賽奪銀 卓承齊，才剛結束世大運400公尺混合式賽事，在公開水域表現優秀的他，其實前一天下午兩點才剛從拿坡里抵達桃園機場，就直接到金門，連家都還來不及回，「時差還是有點問題，但比賽狀況沒有太大的影響。」

對於接下來的規劃，卓承齊原本沒有參加本屆金廈泳渡，要去已經開始進行的世錦賽，「不過我沒有被安排去參加世錦賽，但就是準備明年的資格賽，因為只有世錦賽前十和明年資格賽前十能夠取得奧運資格。」

▼ 金廈泳渡台灣選手左起為廖梓丞、曾楷文、卓承齊、卓沛齊。

▲▼ 金廈泳渡台將左起為廖梓丞、曾鍇文、卓承齊、卓沛齊 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 金廈泳渡
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