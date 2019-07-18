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馬大偉解盤／教士@馬林魚 「拆」莊買馬林魚不讓分

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▲▼馬林魚史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚左投史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟7月19日單場賽事由聖地牙哥教士作客佛羅里達馬林魚，目前運彩盤口開出教士讓分、大小7.5分。

先發投手分析

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教士先發雷梅特（Dinelson Lamet）因傷2018整季休息，復出兩場投的普通，1場5局掉3分、1場5局掉4分，最傷還是全壘打，兩場被打了3轟。目前防禦率是偏高的6.3。

馬林魚史密斯（Caleb Smith）算是陣中一哥，在出賽超過10場的同隊先發投手中，他防禦率是很夠力的3.46，也是唯一勝場超過敗場的投手。本季對教士1場，5局掉了3分。

莊家思維分析

馬林魚最近又恢復「正常」，10場比賽僅拿下7勝，對手教士雖整季46勝49負，但近況也差，近10場同樣是3勝7負。目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場教士賠率約1.86，認為教士勝率約54%，算是看扁馬林魚。

今日推薦 : 「拆」莊，買馬林魚不讓分。

▲▼教士雷梅特（Dinelson Lamet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士先發投手雷梅特（Dinelson Lamet）。（圖／達志影像／美聯社）

今日選擇「拆」莊理由 :

教士本季客場雖不差，但在受讓狀態下表現比較好，讓分時反而只有7勝9負。馬林魚戰績差，被看扁正常，但史密斯在家很猛，6次先發4勝1負，防禦率僅2.04，這場我建議正面對決，選擇先發投手較佳的馬林魚。

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關鍵字： 大聯盟教士馬林魚馬大偉
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