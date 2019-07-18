「單打喬」殺翻BIG3　昔日鷹王有意重返NBA

▲前「鷹王」強森目前效力BIG3聯賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

本季BIG3聯盟最大咖的球員，莫過於是曾經7度入選過NBA明星賽的強森（Joe Johnson），他也在這個3對3聯賽中展現出不凡身手，不過他也不就此滿足。強森有意重返NBA，「這裡不會是我的最終目標，如果有機會再打NBA，我很樂意回到那裡。」

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▲強森在BIG3的高光。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

強森在BIG3不斷上演個人秀，在先取得50分獲勝的賽制中，他場均可以繳出22.5分、9.5籃板以及全聯盟最多的4.5次助攻。根據《運動畫刊》專訪，強森談到自己在3對3賽制裡的優勢，「在這裡很少機會被對手包夾防守，因為如果一但包夾了，對手將會有機會輕鬆上籃或是出現投籃空擋，因此在這樣的條件下，我能進入我的進攻節奏，享受這個過程單打吃掉對手。」

在NBA就有著「單打喬」稱號的強森，席捲BIG3聯盟，不過他也不確定自己會待在這聯盟多久，「我有一個12歲的兒子和5歲的女兒，夏天是我們最好的相處時光，所以要在這段時間工作，會失去很多與他們相處的機會，因此我沒辦法保證下賽季還會在這出賽。」

今年38歲的強森，被問到是否還想再戰NBA時，他明確地表態，「我很樂意回到NBA打球，在BIG3打球不會是我的終極目標，但我也不是為了重返NBA才來打BIG3的。假使有機會能夠回到NBA，我願意接受這個挑戰！」

他接著補充說道，「現階段我正在打聯賽，同時我的經紀人也在幫我找尋機會。我不確定現在的情勢是如何，也不知道該如何去運作（重返NBA），因此我只會專注在當下的球賽，去做些我能控制的事情。」

▲強森在NBA的最後一個賽季效力火箭。（圖／達志影像／美聯社）



強森2001年被塞爾提克以首輪第10順位挑中，先後效力過塞爾提克、太陽、老鷹、籃網、熱火、爵士、火箭，生涯7度入選明星賽，有6次是在老鷹時期，因此也有「鷹王」的稱號。生涯場均得分16分、4籃板、3.9助攻。最後一次在NBA登板的賽季是2017-18，該季場均上場21.9分鐘，場均得分6.8分。