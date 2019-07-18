運動雲

>

「單打喬」殺翻BIG3　昔日鷹王有意重返NBA

ETtoday運動雲

▲▼強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲前「鷹王」強森目前效力BIG3聯賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

本季BIG3聯盟最大咖的球員，莫過於是曾經7度入選過NBA明星賽的強森（Joe Johnson），他也在這個3對3聯賽中展現出不凡身手，不過他也不就此滿足。強森有意重返NBA，「這裡不會是我的最終目標，如果有機會再打NBA，我很樂意回到那裡。」

請繼續往下閱讀...

▲強森在BIG3的高光。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）  

強森在BIG3不斷上演個人秀，在先取得50分獲勝的賽制中，他場均可以繳出22.5分、9.5籃板以及全聯盟最多的4.5次助攻。根據《運動畫刊》專訪，強森談到自己在3對3賽制裡的優勢，「在這裡很少機會被對手包夾防守，因為如果一但包夾了，對手將會有機會輕鬆上籃或是出現投籃空擋，因此在這樣的條件下，我能進入我的進攻節奏，享受這個過程單打吃掉對手。」

在NBA就有著「單打喬」稱號的強森，席捲BIG3聯盟，不過他也不確定自己會待在這聯盟多久，「我有一個12歲的兒子和5歲的女兒，夏天是我們最好的相處時光，所以要在這段時間工作，會失去很多與他們相處的機會，因此我沒辦法保證下賽季還會在這出賽。」

今年38歲的強森，被問到是否還想再戰NBA時，他明確地表態，「我很樂意回到NBA打球，在BIG3打球不會是我的終極目標，但我也不是為了重返NBA才來打BIG3的。假使有機會能夠回到NBA，我願意接受這個挑戰！」

他接著補充說道，「現階段我正在打聯賽，同時我的經紀人也在幫我找尋機會。我不確定現在的情勢是如何，也不知道該如何去運作（重返NBA），因此我只會專注在當下的球賽，去做些我能控制的事情。」

▲▼強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲強森在NBA的最後一個賽季效力火箭。（圖／達志影像／美聯社）

強森2001年被塞爾提克以首輪第10順位挑中，先後效力過塞爾提克、太陽、老鷹、籃網、熱火、爵士、火箭，生涯7度入選明星賽，有6次是在老鷹時期，因此也有「鷹王」的稱號。生涯場均得分16分、4籃板、3.9助攻。最後一次在NBA登板的賽季是2017-18，該季場均上場21.9分鐘，場均得分6.8分。

關鍵字： NBABIG3強森Joe Johnson
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

熱門新聞

印尼公開賽／戴資穎首局落後8分強心臟反超　直落二退泰晉8強

影／不服主審判決！史上最萌6歲教練遭驅逐出場

中職／萊福力出怪招違規　裁判賽後檢討認定欺騙行為

林書豪下季注定離開暴龍　簽佩恩當第3控衛滿額

中職／林宥穎甩棒惹議　萊福力甩回去：我只是順勢

中職／紀錄夜告別高雄　彭政閔感動語塞：929會哭的更慘

讀者回應

﻿

最新新聞

1UA訓練鞋家族　三大獨家科技來襲

2港口盃中華複賽首戰庫拉索　吳昇峰先發

3台南下雨老　洪總：聯盟放低標準

4蘭卡斯特：帶腦踢球

5魔獸感謝Kobe曾罵他很軟　

熱門新聞

1印尼公開賽／戴資穎直落二退泰晉8強

2影／史上最萌6歲教練遭驅逐出場

3萊福力出怪招　聯盟認定是違規

4林書豪注定離開暴龍　簽第三控衛

5林宥穎甩棒　萊福力回甩：順勢

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

帶著大腦嘴棒球-骰子型投手

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

中華職棒30周年07/09~07/014精彩投打(打者篇)

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職本週看點(2019/07/16~07/21)

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366