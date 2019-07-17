中職／彭政閔澄清湖最終戰　8023人進場搶看

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）



記者王真魚／高雄報導

中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔，17日高雄主場最終戰，吸引8023人進場觀看，為澄清湖球場本季第2多，僅次於4月4日的8582人。恰恰此役在3局獲保送，並靠陳子豪滿壘適時二壘安打，回壘得分，追平張泰山保持的中職得分紀錄。

彭政閔今天在1局上首打席獲保送上壘，還發動本季首盜，但隊友陳子豪三振，形成三出局。

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3局下，岳東華敲出安打，王勝偉三振，王威晨保送上壘，形成一二壘有人，彭政閔上場打擊，再度獲得保送，詹子賢保送，擠回一分，兄弟仍是滿壘，陳子豪敲出二壘安，送回王威晨、彭政閔。

彭政閔日前達成生涯2千安後，得分累計1074分，今天終於跑回第1075分，追平張泰山保持的中職紀錄，接下來持續穩定出賽，有望刷新紀錄。

高雄市復興國小少棒隊、高雄市五福國中青少棒隊出身，彭政閔對高雄有獨特的情感，其中生涯400得分、700安、季後賽3響砲史上第1人、以及2014年完成200盜為史上首位「千安、百轟、兩百盜」，都是在澄清湖完成，如今追平張泰山的生涯得分，於澄清湖創下第3個大紀錄。

今天是彭政閔在澄清湖主場最終系列賽，球團賽後將舉辦簡單儀式，讓他與高雄球迷道別，一起重溫澄清湖的美好回憶，此役也吸引8023人進場觀看，刷新澄清湖本季平日人數。