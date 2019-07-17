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楚特小腿傷勢缺陣2場　即將歸隊助天使延續連勝

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▲▼楚特。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚特即將傷癒歸隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

天使「神鱒」楚特（Mike Trout）在15日交手水手的比賽中，只有一個打席就因為腳傷先行退場。據外電報導，楚特後小腿肌不適的情況，再經過2場的休息後，已經恢復地差不多了，有機會在18日面對太空人的比賽復出。

根據天使記者柏林傑（Rhett Bollinger）報導，楚特因為右小腿不適已經連續缺陣2場，目前都有在賽前進行打擊練習，不過還沒準備好要跑起來測試小腿的傷勢。楚特17日賽前接受訪問表示，「目前恢復狀況還不錯，每天的狀況都更好一些，休兵是比較謹慎的做法，就看看我明天的狀態如何吧。」

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楚特也透露將在18日賽前測試看看小腿肌的恢復，他都有接受球隊訓練員的物理治療，楚特說，「我當然想上場，但是他們（防護員）都叫我要聰明點，並且告訴面對這個傷勢不能開玩笑，但是我感覺恢復狀況真的蠻不錯的。」

▲▼普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚特缺陣的兩場中，普侯斯（Albert Pujols）單場都都繳出3分打點的好表現。（圖／達志影像／美聯社）

天使隊在近兩戰缺少楚特的情況下，都能順利擊敗勁敵太空人。自從明星賽後，天使已經拉出一波5連勝，這也讓他們的戰績來到50勝46敗，這是他們本季勝率最高的時刻，在美聯外卡榜也與領先者縮小至4.5場勝差。

關鍵字： 大聯盟天使楚特Mike Trout
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