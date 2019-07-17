運動雲

>

中職／紐維拉對決包林傑　運彩開盤看好悍將

ETtoday運動雲

▲▼富邦悍將,包林傑。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將包林傑。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟17日高雄澄清湖與富邦悍將進行二連戰最後一役，精神領袖「恰恰」彭政閔引退系列活動起跑，此役將是他在澄清湖主場最終戰，繼續挑戰張泰山得分紀錄。兩隊皆由洋投掛帥先發，兄弟紐維拉對決悍將包林傑。台灣運彩開盤，看好悍將。

運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出富邦讓1.5分，賠率1.90，兄弟受讓1.5分，賠率1.60，大小總分開出8.5分，大分賠率1.55，小分賠率1.95，不讓分方面富邦賠率1.95，兄弟不讓分賠率1.95，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

請繼續往下閱讀...

包林傑本季出賽6場，戰績3勝1敗，其中與象隊交手3場，防禦率為2.70、每局被上壘率1.50，這3戰與兄弟之役，首戰6月16日包林傑先發9局無失分，挨8支安打，狂飆10K、沒有保送，繳出完投完封勝，成個人中職代表作。隨後2場狀況稍顯不穩，第二次出賽僅投2.1局就退場，而最近一役7月5日，則先發5.2局失4分（3分自責分），並且挨詹子賢、張志豪各1發全壘打。

紐維拉於上半季後期回鍋兄弟，目前出賽5場戰績1勝0敗，與富邦對戰過2場，防禦率2.38、每局被上壘率是偏低的0.88，首場先發5.1局失3分皆自責分，第二場為7月6日繳出6局無失分優質先發，僅挨1支安打，送出6次三振、2個保送。今年尚未遭悍將打線轟過全壘打。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒紐維拉包林傑
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門新聞

中職／林宥穎甩棒惹議　萊福力甩回去：我只是順勢

影／不服主審判決！史上最萌6歲教練遭驅逐出場

中職／骰子型投手怎麼來？　曹竣崵點出三原因

中職／其他隊也想要　悍將簽大西洋聯盟右投具韓職經驗

超萌！6歲小孩當教練　抗議被趕出場怒丟球棒、球帽爆紅上大聯盟

中職／高雄沒塞車！球迷都來了　彭政閔笑回：路很大

讀者回應

﻿

最新新聞

1班林格34轟丰采被搶走　耶利奇33轟滿貫砲

2尼克斯對決羅里奇　運彩看好桃猿

3迎衛少入隊　火箭僅會微調打法

4聯盟最貴雙人組前5名竟沒詹皇+AD

5中華男足1/8機率抽大陸同組　

熱門新聞

1林宥穎甩棒　萊福力回甩：順勢

2骰子型投手　曹竣崵點出三原因

3富邦悍將簽新洋投　具韓職經驗

4影／史上最萌6歲教練遭驅逐出場

5高雄沒塞！球迷來了　彭政閔笑回

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

帶著大腦嘴棒球-骰子型投手

中華職棒30周年07/09~07/014精彩投打(打者篇)

暴力猿單局轟5分翻盤　桃猿6比4退兄弟中止5連敗 7/14 中信兄弟VSLamigo桃猿

CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366