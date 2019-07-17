中職／紐維拉對決包林傑　運彩開盤看好悍將

▲富邦悍將包林傑。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟17日高雄澄清湖與富邦悍將進行二連戰最後一役，精神領袖「恰恰」彭政閔引退系列活動起跑，此役將是他在澄清湖主場最終戰，繼續挑戰張泰山得分紀錄。兩隊皆由洋投掛帥先發，兄弟紐維拉對決悍將包林傑。台灣運彩開盤，看好悍將。

運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出富邦讓1.5分，賠率1.90，兄弟受讓1.5分，賠率1.60，大小總分開出8.5分，大分賠率1.55，小分賠率1.95，不讓分方面富邦賠率1.95，兄弟不讓分賠率1.95，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

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包林傑本季出賽6場，戰績3勝1敗，其中與象隊交手3場，防禦率為2.70、每局被上壘率1.50，這3戰與兄弟之役，首戰6月16日包林傑先發9局無失分，挨8支安打，狂飆10K、沒有保送，繳出完投完封勝，成個人中職代表作。隨後2場狀況稍顯不穩，第二次出賽僅投2.1局就退場，而最近一役7月5日，則先發5.2局失4分（3分自責分），並且挨詹子賢、張志豪各1發全壘打。

紐維拉於上半季後期回鍋兄弟，目前出賽5場戰績1勝0敗，與富邦對戰過2場，防禦率2.38、每局被上壘率是偏低的0.88，首場先發5.1局失3分皆自責分，第二場為7月6日繳出6局無失分優質先發，僅挨1支安打，送出6次三振、2個保送。今年尚未遭悍將打線轟過全壘打。