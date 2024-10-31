奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

▲貝茲。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在今天（31日）世界大賽第5戰後來居上，以7比6力克紐約洋基奪下今年美國職棒世界大賽冠軍；賽後明星外野手貝茲（Mookie Betts）談到第4戰球迷干擾接球事件，貝茲表示，太瘋狂了，「我跟我妻子說，那是我人生中第二次想揍人。」

"That was like the second time in my life I've ever wanted to fight somebody."



Mookie on the two fans who grabbed him and took the ball out of his glove during Game 4 pic.twitter.com/cOi5DyST2a [廣告]請繼續往下閱讀... October 31, 2024

昨天第4戰一局下，貝茲在右外野界外區跳起來接住了托瑞斯（Gleyber Torres）的高飛球，但坐在第一排的洋基球迷用雙手抓住貝茲的手套並將球拔出，另一名球迷則抓住了貝茲的手不讓其反制，企圖搶走剛接住的球並將球丟開。

《紐約時報》報導透露，這名球迷是來自康乃狄克州、38歲的卡波比安科 （Austin Capobianco）； 連同坐在一旁的另名觀眾，在首局就因為干擾守備被強制趕出場。

"Well, A for effort."



Fan interference was called on this play where a Yankee fan tried to take the ball out of Mookie Betts' glove after an out. pic.twitter.com/iZ6taImncd — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 30, 2024

「這真是太瘋狂了，」貝茲在今天奪冠後說，「我從未經歷過那樣的情況，我跟我妻子說，那是我人生中第二次想揍某人，我不知道他到底想幹嘛，但他也做了他該做的事（指遭驅逐出場），就是這樣。」

洋基表示球迷這行為「極端且不可接受」，涉事球迷是季票持有者，並將第5戰門票轉贈給住在新澤西的兒童癌症患者楊恩（Calvin Young）。

「洋基體育場以活力和激情著稱，但支持球隊的熱情永遠不該越界，不能刻意讓球員處於身體危險中，」洋基在聲明中表示，「洋基隊和美國職棒大聯盟對昨晚展現出的行為維持零容忍政策，這些球迷將不允許以任何身份參加今晚的比賽。」