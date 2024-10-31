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奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

▲貝茲。（圖／路透）

▲貝茲。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在今天（31日）世界大賽第5戰後來居上，以7比6力克紐約洋基奪下今年美國職棒世界大賽冠軍；賽後明星外野手貝茲（Mookie Betts）談到第4戰球迷干擾接球事件，貝茲表示，太瘋狂了，「我跟我妻子說，那是我人生中第二次想揍人。」

昨天第4戰一局下，貝茲在右外野界外區跳起來接住了托瑞斯（Gleyber Torres）的高飛球，但坐在第一排的洋基球迷用雙手抓住貝茲的手套並將球拔出，另一名球迷則抓住了貝茲的手不讓其反制，企圖搶走剛接住的球並將球丟開。

《紐約時報》報導透露，這名球迷是來自康乃狄克州、38歲的卡波比安科 （Austin Capobianco）； 連同坐在一旁的另名觀眾，在首局就因為干擾守備被強制趕出場。

「這真是太瘋狂了，」貝茲在今天奪冠後說，「我從未經歷過那樣的情況，我跟我妻子說，那是我人生中第二次想揍某人，我不知道他到底想幹嘛，但他也做了他該做的事（指遭驅逐出場），就是這樣。」

洋基表示球迷這行為「極端且不可接受」，涉事球迷是季票持有者，並將第5戰門票轉贈給住在新澤西的兒童癌症患者楊恩（Calvin Young）。

「洋基體育場以活力和激情著稱，但支持球隊的熱情永遠不該越界，不能刻意讓球員處於身體危險中，」洋基在聲明中表示，「洋基隊和美國職棒大聯盟對昨晚展現出的行為維持零容忍政策，這些球迷將不允許以任何身份參加今晚的比賽。」

關鍵字： 洛杉磯道奇紐約洋基MLB世界大賽貝茲

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