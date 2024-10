奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

▲貝茲。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇在今天(31日)世界大賽第5戰後來居上,以7比6力克紐約洋基奪下今年美國職棒世界大賽冠軍;賽後明星外野手貝茲(Mookie Betts)談到第4戰球迷干擾接球事件,貝茲表示,太瘋狂了,「我跟我妻子說,那是我人生中第二次想揍人。」

"That was like the second time in my life I've ever wanted to fight somebody."



Mookie on the two fans who grabbed him and took the ball out of his glove during Game 4 pic.twitter.com/cOi5DyST2a