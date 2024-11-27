日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒超燃預告！萬人直呼太熱血

記者柯沛辰／綜合報導

中華隊12強最終戰4：0完封日本，爆冷摘冠跌破各界眼鏡，也讓日媒大改觀。事實上，早在中華隊闖入冠軍賽時，就有日本電視台賽前特地製作短片特輯，介紹「歷代最強台灣」是如何一路過關斬將，並搭配「超燃旁白」及音樂點燃氣氛，讓數萬網友直呼熱血「不愧是聲優大國！」

日語教學粉專「何必日語教室」25日分享一段短片，內容是日本電視台以「歷代最強台灣」介紹中華隊如何闖入冠亞軍之戰，「以強力的投手群為主軸，在初賽時以第二名闖關成功」，在談及與美國隊的比賽時，片中播放中華隊狂轟安打、陽春砲的畫面，搭配旁白低沉嘶吼「打出去...！敲出去...！轟到讓你不敢叫！」

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▲短片特別點名，林昱珉是獲選大聯盟百大新秀的年輕左投，將與日本打擊群一決勝負。（圖／達志影像／美聯社）

短片指出，中華隊憑藉14支安打的猛攻，擊潰了棒球王國，一步一步邁向決賽，值得注意的是21歲開幕戰先發投手林昱珉，獲選大聯盟百大新秀的年輕左投，將與日本打擊群一決勝負！打擊方面，則由畢業於日本高中、至今為止敲出全體最高打擊率的「安打製造機」陳傑憲，加上「全壘打藝術家」吉力吉撈．鞏冠擔綱。

▲「安打製造機」台灣隊長陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

短片熱血以中華隊視角預告，台灣邁向悲願已久的第一個冠軍，「可以阻止日本連霸的，就是我們啦！」如今中華隊果真奪冠，該支短片也成為最佳紀錄，在社群網路瘋傳，一經貼出就吸引4萬人按讚、近6500次分享。

許多台灣網友看完紛紛留言，「這輩子沒想過台灣隊可以被這樣介紹」、「我都以為我在看摔角了XD」、「好像在介紹大魔王」、「果然很中二哈哈哈」、「吉力吉撈那邊，好像哥吉拉要出來摧毀東京了，笑翻」、「這是日本習慣性塑造一個角色的方式，挺讓人熱血沸騰的。但這次我們台灣就是有這麼棒，就是這麼帥，謝謝日本把我們剪得如此帥氣！」

▼「全壘打藝術家」吉力吉撈．鞏冠。（圖／記者李毓康攝）