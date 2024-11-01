WBSC宣布U12世界盃明年7月25日台南開打　連8屆在台灣

▲U12在台南。（圖／WBSC官網）

記者楊舒帆／綜合報導

WBSC（國際棒壘球總會）宣布2025年將再度於台灣台南舉辦U12世界盃，這將是台南連續第4次此項賽事，且已確定2027年賽事仍將由台南主辦，合計8屆賽事都在台灣舉辦。

明年U12世界盃預計在7月25日至8月3日在台南舉行。自2019年亞太國際棒球場啟用以來，WBSC的U12世界盃就一直以此為賽事基地。該場地是全球唯一專為U12比賽所打造的專用場地。台南也曾主辦2017年的賽事，並已獲得2027年賽事的主辦權。台北則曾主辦2011年和2013年的賽事。

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U12世界盃的各區域資格賽已經開跑。7月歐洲盃由世界排名第17的德國獲得冠軍，世界排名第7的荷蘭獲得亞軍，兩國取得資格。美洲區資格賽已經產生四支晉級隊伍：美國（世界排名第5）、古巴（世界排名第9）、巴拿馬（世界排名第10）及多明尼加（世界排名第12）。

至於亞洲盃將於11月23日至29日在日本松山市舉行，共有8支隊伍參賽，前三名可取得明年世界盃參賽資格。中華隊由華南盃冠軍隊台北市獲得組訓權，並遴選全國優秀選手組隊參賽，目前已展開集訓，積極備戰亞洲盃。非洲及大洋洲則各將有一隊出線，第12支參賽隊伍將由WBSC執行委員會以外卡方式選出。

世界排名第5的美國是本屆賽事衛冕冠軍，在過去7屆賽事中共榮獲5次冠軍。世界排名第2的中華隊則是另一支奪冠隊伍，並曾獲得4次亞軍、1次季軍。