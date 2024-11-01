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大谷翔平山本由伸同框曬冠軍　愛犬彈額頭睡眼惺忪模樣引熱議

▲▼大谷翔平IG分享照片。（圖／大谷翔平IG）

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▲▼大谷翔平IG分享照片。（圖／大谷翔平IG）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊在相隔四年後再度奪得世界大賽冠軍，於1日（台灣時間）從比賽地點紐約返回主場洛杉磯。大谷翔平與山本由伸在這歷史性的一刻，分享了多張慶祝照片，吸引全球球迷關注。

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道奇隊在社群媒體上公開了球員們在飛機上的歡慶照片，其中最受矚目的是大谷翔平和山本由伸一同捧著冠軍獎盃的畫面。另外還有內野手弗里曼（Freddie Freeman）抱著獎盃入睡的溫馨照片。球團也分享了抵達洛杉磯時，投手布勒（Walker Buehler）高舉獎盃走下機梯的影片。

大谷翔平在1日更新個人Instagram，以「2024 WORLD SERIES CHAMPIONS」為標題，分享了多張具紀念意義的照片。貼文中除了與隊友的團體照和香檳慶祝的畫面外，特別引人注目的是他的愛犬彈額頭（Decoy）的照片——一張是晨間散步的模樣，另一張則是在床上睡眼惺忪的可愛神情。

▲▼大谷翔平IG分享照片。（圖／大谷翔平IG）

▲▼大谷翔平IG分享照片。（圖／大谷翔平IG）

▲▼大谷翔平IG分享照片。（圖／大谷翔平IG）

「彈額頭」半開的眼睛和睡亂的鬍鬚特別吸引網友關注。道奇隊當地轉播台「SportsNet LA」的知名記者克爾斯滕・華森（Kirsten Watson）也在留言區幽默表示，「今早的彈額頭跟我們一樣」，代表著同樣睡眠不足的球迷心聲。粉絲們也紛紛留言，「彈額頭真的是世界冠軍了」、「帥氣的彈額頭大人原來也會有這種表情」、「彈額頭的鬍鬚睡翹了呢」，為這溫馨時刻增添了不少趣味。

值得一提的是，道奇隊將於11月1日上午11時（台灣時間2日上午3時）在洛杉磯市區舉行冠軍遊行，隨後在主場道奇球場舉辦慶祝活動。由於上次在2020年奪冠時因疫情無法舉行遊行，這將是球隊自1988年以來，相隔36年首次舉辦冠軍遊行。

關鍵字： 道奇隊大谷翔平冠軍照片慶祝

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