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中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

▲▼周思齊引退賽共記有40000人進場，中信兄弟成為中職史上首支在大巨蛋達成滿場紀錄的球隊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北大巨蛋滿場40000人進場。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

中華職棒聯盟今天召開領隊會議討論明年台北大巨蛋的賽程，結果台北大巨蛋明年只給中職20場比賽，中職無法接受，會長蔡其昌晚間在社群平台上發文，聯盟提出的版本是明年至少在台北大巨蛋有36場賽事。

台北大巨蛋今年首度啟用，中華職棒今年安排38場比賽，由於明年台北大巨蛋的檔期要事先安排，因此要求中華職棒先提出明年的賽程安排規劃。

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中職今天召開領隊會議，針對遠雄大巨蛋10月中提給聯盟的明年例行賽場次版本，例行賽只有開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於2024年例行賽檔期38場次幾乎腰斬，聯盟與6球團均難以接受。

聯盟表示，遠雄大巨蛋公司說明主因是明年世壯運市府為舉辦開幕式保留長達4至5週的檔期進行硬體進退場與開幕式舉辦，使得職棒36年開幕週2場比賽後，4、5月的大巨蛋無法提供檔期安排職棒賽事，從6月到9月共4個月可安排6檔共18場例行賽的賽事。

對於台北大巨蛋明年只提供給中職20場比賽，中職會長蔡其昌表示，在9月份時聯盟就已經提出一套大巨蛋賽程規劃建議給遠雄，基於遠雄大巨蛋要追求獲利最大化與棒球賽事安排的平衡，聯盟提出從4月至9月例行賽的賽程，每個月棒球賽場次與商業演出活動不衝突的作法。

蔡其昌表示，演唱會進場與演唱大約需要兩週左右的時間，聯盟每月可以安排連續兩週賽程在大巨蛋，等於每個月都能有球賽與演唱會，這樣的話，中華職棒至少能確保例行賽6個月共12週、36場的賽事在大巨蛋舉辦。

如今大巨蛋的回報明年例行賽場次僅有20場，蔡其昌表示，「6球團都難以接受這樣的場次，特別是北市府一再強調大巨蛋絕對是『棒球優先』的承諾，相信蔣市長也不願意跳票，近期我會再邀集北市府與遠雄公司就賽程場次部分持續溝通與爭取！」

關鍵字： 中職棒球台北大巨蛋

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