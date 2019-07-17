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陳浩瑋沒想過會加盟東方龍獅　「上帝給我的機會要好好把握」

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▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

▲陳浩瑋是中華男足不可或缺的一員。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／新北報導

中華男足國家隊當家前鋒陳浩瑋確定加盟港超東方龍獅，重新開啟新的旅外生活。東方龍獅17日也在官方臉書粉專正式公布此消息。陳浩瑋提到自己一直都想要旅外，「本來真的沒有想到有這機會，不過這是上帝給我的機會，我就好好把握。」

在中華男足表現相當活躍的陳浩瑋，是前鋒中不可或缺的大將，原先效力中甲北京北控，而在結束大陸合約後，曾經到西班牙試訓、也曾有印度球隊邀約，台灣球隊中包括北市大同、台南市都曾有意願，最後選擇航源，就是看中航源滿有發展性，還有亞足聯盃（AFC）的國際賽歷練。

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▼ 陳浩瑋加盟東方龍獅 。（圖／翻攝自東方龍獅臉書粉專）

▲▼ 陳浩瑋加盟東方龍獅 。（圖／翻攝自東方龍獅分書粉專）

而陳浩瑋回歸企業甲級聯賽後的表現也很亮眼，但更重要的是在6月中國家隊對上香港的友誼賽中，梅開二度幫助中華隊以2比0擊敗香港，不但報了去年東亞盃資格賽1比2落敗之仇，這更是中華隊52年來第一次贏過香港，精彩一役讓他更受到香港球隊的關注。

加上在航源亞足聯盃主場對上大埔的賽事之後，大埔主帥李志堅和航源方面以及陳浩瑋聊過，李志堅提到自己將要前往東方龍獅，詢問陳浩瑋的意願，陳浩瑋也欣然答應；而航源方面也希望球員能夠把握機會旅外，因此非常支持陳浩瑋的加盟，相當有成人之美。

▼ 陳浩瑋。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男足陳浩瑋。（圖／記者張克銘攝）

陳浩瑋表示，「這可能是最後的旅外機會了吧，因為我已經27歲了，我一直都想要旅外啊，本來真的沒想過還有這機會，也沒想過會去香港，不過這是上帝給我的機會，我就好好把握，李志堅教練來找我聊說他要去東方，想找我一起去，我就說好，一開始知道確定的時候，我真的嚇一跳，沒想到是真的！」

「我以前有跟著青年隊在香港比賽啊，當時也是遇到這個教練（李志堅），我不知道他是不是對我有印象。」陳浩瑋說，「我希望去了東方就是能夠站穩先發的位置，雖然進航源是想踢亞足聯盃，還沒踢到就去香港，但這個機會我也想好好把握，東方他們換了很多年輕的球員，加上世界盃預賽我可能再踢就一至兩次了，現在就是把握時間。」

▼陳浩瑋日前效力航源 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼企甲聯賽,航源vs 台中FUTURO 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 陳浩瑋
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