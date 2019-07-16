中職／林宥穎甩棒惹議　萊福力甩回去：我只是順勢





▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／高雄報導

中信兄弟先發投手萊福力16日對戰富邦悍將，先發7局無失分，拿下勝投，蘇緯達3分砲相挺，終場兄弟6比0勝出，中斷悍將2連勝。萊福力獲選單場MVP，賽後談到7局面對林宥穎的甩棒爭議，他笑說：「打到我了，很痛，我只是順勢把它丟回去，恰哥（彭政閔）說，如果他是投手，也會丟回去。」

7局上2出局二壘有人，萊福力對林宥穎送出三振，對方在最後一球揮棒落空吞K後，球棒不慎甩到投手丘，當下直接退場走進休息室，萊福力有些不滿，自行撿起球棒，將它丟往富邦休息室，兩邊氣氛有些尷尬，但未造成衝突。

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萊福力賽後談到7局的狀況，他說：「對方球棒飛過來，我順勢丟回去而已。」至於轉播畫面拍到他有些情緒反應，甚至嘴裡碎唸有詞，他表示：「我喊了聲『喔好痛』，沒什麼，因為對方有打到我的腳，不過沒有造成大礙。」

事實上，萊福力1局上面對王正棠，突然改變投球姿勢，擾亂對方擊球節奏，也一度引發對方總教練陳連宏上場了解狀況。萊福力說：「在中職必須面對同名打者40幾次，勢必得做些改變，當時才有這樣的想法，想要出奇制勝。」

萊福力此役用102球投完7局，被敲6支安打，僅1次四壞球保送，全場送出7次三振，沒有失分，本季第4勝到手，防禦率降至3.55。

有別於前2場狀況，萊福力表現回穩，他坦言做了許多調整：「這場比賽更加積極攻擊好球帶，對方抓直球攻擊，自己也盡量以滑球搶好球，很開心打線、守備相挺，才有這場勝利。」

獲選單場MVP，萊福力認為應該把MVP送給轟出3分砲的蘇緯達：「那一轟對我們來講是一劑強心針，給了富邦一記重拳，相當重要，MVP應該給他的。」