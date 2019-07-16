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中職／彭政閔高雄三響砲超經典　印象最深04年開幕賽

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▲▼中信兄弟,彭政閔達成生涯2000支安打。（圖／記者季相儒攝）

▲彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／高雄報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔7月16日、17日在高雄澄清湖球場主場最後告別戰，出身高雄的恰恰曾在澄清湖締造多項紀錄，包括2008年季後賽首戰敲出三響砲，成史上第1人，彭政閔說，自己在澄清湖印象最深的是04年聯盟開幕賽對戰興農牛，當時湧進1萬8342人進場觀看。

彭政閔是高雄市復興國小少棒隊、高雄市五福國中青少棒隊出身，對高雄有獨特的情感，進職棒後，在高雄立德棒球場出賽16場，45打數有10支安打、3支全壘打、7打點，澄清湖球場則是已出賽176場，609打數有200支安打、14支全壘打、90打點、打擊率0.328，其中生涯400得分、700安、季後賽3響砲史上第1人、以及2014年完成200盜為史上首位「千安、百轟、兩百盜」，都是在澄清湖完成。

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回想08年，彭政閔在季後賽首戰面對La New熊單季20勝強投強森，先後在1局、3局從他手中擊出全壘打，5局則砲轟黃欽智，單場三響砲是季後賽首次。彭政閔說：「當時也沒想過可以三響砲，我印象中在例行賽對戰強森也打得不好，好像只打過一發全壘打。」事實上，彭政閔生涯對戰強森確實僅敲過一發全壘打，但打擊率仍有0.300。

比起08年三響砲經典之役，彭政閔說，自己印象最深是04年聯盟開幕賽，「那時在澄清湖比賽不多，因為場租貴、球迷進場少，球團基本上不會安排澄清湖當主場，沒想到那時開幕戰快2萬人，真的很多人。」

截至今天賽前，彭政閔生涯在高雄出賽累積654打數、打出210支安打、17支全壘打、97打點，打擊率3成21，近2日澄清湖球場將設有彭政閔於高雄達成的重要紀錄背板以及留言板讓球迷傳達心意，賽後也將舉辦簡單儀式，讓彭政閔與高雄球迷道別，一起重溫澄清湖的美好回憶。

關鍵字： 中華職棒中職中信兄弟彭政閔
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