馬大偉解盤／水手@運動家　「挺」莊買運動家讓1.5分

▲運動家先發投手麥格登（Daniel Mengden） 。（圖／達志影像／美聯社）



馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟明日單場賽事由於尚未開盤，今天另選西雅圖水手作客奧克蘭運動家賽事為大家分析，目前運彩盤口開出運動家讓分、大小9.5分。

先發投手分析

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運動家先發麥格登本季防禦率4.72，防禦率雖普通但球運不錯，個人拿下4勝1負，球隊則是5勝1負。本季對水手兩場，1場4局掉1分，1場5.1局掉3分。水手先發岡薩雷茲算陣中王牌，目前已拿下10勝，本季防禦率4.24，對運動家3場都獲勝，防禦率2.57，算投運動家很有心得。

莊家思維分析

運動家與水手戰績算是反向，1隊近10戰8勝，1隊2勝8負。運動家經過季初的掙扎，目前已回到季後賽球隊的水準，水手則基本上已放棄球季。目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場運動家賠率約1.59，認為運動家勝率約62%，算是差不多。

今日推薦 : 「挺」莊，買運動家讓1.5。

今日選擇「挺」莊理由 :

水手先發客場頗威，且本季對戰運動家也出色，所以盤口某種程度頗尊重，不然以雙方近況來說，運動家應該讓得更多。但美國職棒是最不能看先發投手來分析的聯賽，強隊弱投vs.弱隊強投，我會喜歡前者，且運動家進27場贏了20場，跟順風隊走。

▲水手先發投手岡薩雷茲（Marco Gonzales） 。（圖／達志影像／美聯社）



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