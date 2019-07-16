中職／中信兄弟強檔主題日　來洲際棒球場召喚超級神龍

▲中信兄弟強檔主題日。（圖／兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟將在 7/20-7/21 於臺中洲際棒球場將攜手「東映動畫」舉行與日本動畫《七龍珠超》聯名合作的「超越極限的夥伴」主題日！中信兄弟和悟空、貝吉塔、悟飯、比克、人造人 17 號正在尋找第十位超越極限的夥伴！一起組成最強第七宇宙代表隊參加在洲際球場的力量大會，擊敗對手獲得超級龍珠召喚超級神龍，實現心願！

去年造成轟動的史上第一件七龍珠官方授權聯名棒球球衣「戰鬥力爆表！七龍珠球衣」，今年將推出擁有優異的防禦能力，能承受高度衝擊的「貝吉塔，Brothers超聯名賽亞人傳統戰鬥球衣」與一系列聯名限量商品！7/20-7/21 於臺中洲際棒球場率先開賣！

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7/20-7/21兩日進場前5,000名球迷將可獲得「超級賽亞人變身頭帶」，7/20(六)贈送「超級賽亞人藍」變身頭帶，7/21(日)贈送「超級賽亞人」變身頭帶，一起變身為超級賽亞人，擊敗對手吧！

由「東映動畫」繪製的第一波聯名主視覺，中信兄弟五位球員變身七龍珠超經典角色！7/20(六)將邀請「東映動畫」宇田川英昭董事長開出好球，活動兩天悟空及貝吉塔也都會來現場一起擔任開球嘉賓！場外活動部份，進場將獲得角色卡，擊

敗一個對手關卡即能夠獲得該關卡認證，擊敗七個對手關卡即可獲得限量徽章！且當日贏球即可取得超級龍珠，將召喚超級神龍勝利煙火！

7/20-7/21 兩日進場時間皆為 14:00，邀請第十位超越極限的夥伴和中信兄弟與七龍珠超「戰士」一起擊敗對手，召喚超級神龍，實現願望吧！