自己的籃球自己救！　陳建州盼籃球人團結挺過台籃危機

▲陳建州呼籲籃球人挺身而出，自己的籃球自己救。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

在中華職籃大聯盟CBL宣告破局之後，富邦勇士拋出震撼彈，外傳申請加入東南亞跨國籃球聯盟ABL，新賽季可能SBL原有的7隊模式，變成SBL與CBL、ABL 3聯盟的態勢，台籃的未來只能用詭異來形容。身兼富邦勇士副領隊、瓊斯盃中華藍領隊的陳建州，以個人的身份表示，在台灣籃球面臨嚴峻考驗的情況下，所有籃球人應該挺身而出，並強調「自己的籃球自己救」。

第16季SBL富邦勇士風光奪得隊史首冠，卻是台籃分裂的開始。CBL打著「職業化」的旗幟徵求SBL球隊意願，台銀、台啤、金酒表態參戰，達欣全面回歸甲組，富邦、璞園、裕隆則採觀望態度。到了CBL制定的「715表態大限」，3支球隊決定不參加職業化宣告破局，隨後便傳出富邦勇士申請ABL的消息，台籃的未來走向混亂。

請繼續往下閱讀...

身兼SBL富邦勇士副領隊、ABL寶島夢想家領隊以及本屆瓊斯盃中華藍領隊的陳建州，在20年前以球員的身份出賽瓊斯盃，結果當年比賽結束後中華職籃CBA垮台；20年後以中華藍領隊身份參加瓊斯盃，卻要再次面對台籃危機。15日瓊斯盃傳統好戲「藍白對抗」賽前，接受媒體訪問感嘆的說道，「經過了20年，看來台籃的努力還不夠，打完瓊斯盃之後，又要面對這樣的問題。」隨後分享了自己不斷在努力的「自己的籃球自己救」運動。

陳建州表示，台灣籃球要好，勢必得先提升本土聯賽開始，如此才會吸引更多人投入籃球運動，這影響的不只是球員，還有家長栽培孩子打球的意願，現在的詭譎局面，被犧牲的就是球員。「所人都得站出來，不能再作壁上觀，自己的籃球自己救，大家都是『生命共同體』，如果你是籃球人，現在就是團結挺身而出的時刻。」

「所有籃球人盡自己所能，想辦法帶回球迷。像今天的藍白對抗賽，球員能做的就是打出感動贏回球迷，而在感動球迷之前則必須感動自己，奮力地爭搶每一顆球。」陳建州強調，此刻就是其他身份的籃球人團結的時刻，且自己力量有限，需要大家的力量。

另外，陳建州最後補充道，非常遺憾主事者選擇在今天要求各球團表態，完全模糊瓊斯盃的焦點，尤其還是藍白對抗這樣重要的比，這是完全不尊重球員的做法。

▲「藍白對抗」陳盈駿砍20分，助中華藍87比77獲勝。（圖／記者潘泓鈺攝）