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瓊斯盃／帕克實現來台「使命」　讚賞中華白詮釋永不放棄

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▲2019瓊斯盃，中華藍vs伊朗，帕克（Charlie Parker）、吳永仁。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲中華藍總教練帕克（Charlie Parker）。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

今年瓊斯盃的「藍白對抗」藍隊總教練帕克（Charlie Parker）決定作壁上觀，讓楊宜峰、吳永仁兩位助教來帶隊。帕克表示，很開心能夠看到這場比賽，藍隊表現得很好，白隊也展現永不放棄的「中華隊註冊商標」精神，這也代表他正在完成來台的使命。

「這是一場屬於全部台灣人民的比賽，我在一旁看球，心情非常的複雜，過去我從來沒有過這樣的經驗。兩隊都有表現好的部分，藍隊第3節猛轟31分帶領勝利，白隊則是在第4節展現永不放棄這樣的『中華隊註冊商標』精神。」

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此役吳永盛首節狂轟12分，幫助白隊建立25比17優勢，次節藍隊掌握節奏後以5分反超，易籃後籃隊單節狂轟濫炸31分，將領先擴大到20分，不過決勝節白隊仍沒有放棄任何希望，逼得藍隊換上陳盈駿、劉錚、胡瓏貿3名旅外球員穩住陣腳，最終才以10分之差獲勝。

中華藍上半場由楊宜峰助教執掌兵符，下半場則是讓吳永仁接手，對抗中華白桑茂森帶領的教練團。帕克表示，贏球的功勞楊宜峰與吳永仁各有貢獻、平分秋色，同時也都是他在職教方面的好助手。

「我平常就走訪許多高中、大學，傳授我的執教經驗給所有台灣基層教練，這是我來台灣的『使命』，我希望在我的幫助之下，楊宜峰、吳永仁不再只是助教，有一天都能成為獨當一面的總教練。」

陳盈駿也表示，今天的比賽白隊展現的精神，象徵了帕克教練的精神已經貫徹白、藍兩隊，這對於未來我們國家隊的整合可是相當有幫助的。

▲2019瓊斯盃，中華藍vs中華白，吳永仁。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲吳永仁執教中華藍隊。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 瓊斯盃帕克中華藍中華白
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