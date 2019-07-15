溫網／喬帥16座大滿貫冠軍　逼近蠻牛18、費德勒20

▲喬科維奇(Novak Djokovic)可能在明年追上納達爾(Rafael Nadal)的18座大滿貫冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者馬力／綜合報導

今年的溫布頓網球公開賽在14日終於落幕，由「球王」喬科維奇(Novak Djokovic)以五盤大戰擊敗年近38的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，拿下第16座大滿貫冠軍，同時也是第五座溫網冠軍。

喬科維奇拿下第16座大滿貫冠軍意義重大，不僅提升歷史地位，同時也離前方納達爾(Rafael Nadal)的18座大滿貫冠軍更近一步，對於目前狀態火燙的喬科維奇來說，只要不遇到傷病問題，要追上納達爾並非不可能。

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喬科維奇雖然比納達爾小一歲而已，但給外界的感覺像是不同世代的人，這大概和他們出道時的背景有關係，納達爾首次參加法網就奪下冠軍，並創下法網12冠以及93勝2敗的紀錄，也從此開始與費德勒展開宿敵對決，而喬科維奇在2008年澳網拿到大滿貫首冠時，當時的費德勒已經拿下12座大滿貫冠軍，而納達爾也已經有了3座法網冠軍了。

▲納達爾生涯擁有18座大滿貫冠軍 其中12座從法網產生。（圖／達志影像／美聯社）



喬科維奇在2008年拿下澳網冠軍後，之後的三年都沒拿過冠軍，直到2011年迎來了個人生涯巔峰，在那一年總共拿下三座大滿貫冠軍，分別是澳網擊敗「英國希望」墨瑞(Andy Murray)、溫網擊敗納達爾、美網擊敗納達爾，隨後登上球王寶座，在2011年喬科維奇勝率高達恐怖的百分之93，正式迎來了網壇GOAT的時代，三人分別統治近代男子網壇。

一個月後的美國網球公開賽以及半年後的澳洲網球公開賽，這兩項大滿貫都在硬地球場舉行，來看看三大天王的硬地戰績，喬科維奇拿了10冠、費德勒拿了11冠以及納達爾的4冠，很明顯在硬地上是喬科維奇及費德勒的強項，而納達爾相對弱勢，所以到了明年，喬科維奇就極有可能追上納達爾的18冠。

▲費德勒(Roger Federer)手握20座大滿貫冠軍為男單史上最多。（圖／達志影像／美聯社）