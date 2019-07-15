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溫網／決勝盤12平後搶七新制　費喬冠軍戰史上首次採用

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▲溫網，喬科維奇(Novak Djokovic)。（圖／達志影像／美聯社）

▲球王喬科維奇(Novak Djokovic)奪下第16座大滿貫冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者馬力／綜合報導

「球王」喬科維奇(Novak Djokovic)在溫網的冠軍戰以3比2擊敗費德勒(Roger Federer)，並拿下個人第16座大滿貫冠軍，這場冠軍戰也是溫網史上第一次透過決勝盤搶7的新賽制來決定勝負的單打比賽。

今年溫網廢除了傳統的長盤決勝，啟用一項新規則，在決勝盤如果雙方打成12比12，將通過搶7的方式來分出勝負，但沒想到新規則的第一次使用，就出現在男單決賽，這項新規則解決了決勝盤的時間問題，也決定了長盤決勝的獲勝者在下場比賽的狀態，費德勒在2016年溫網時就曾表示：「長盤決勝看起來的確很酷，但是比賽越打越久，那最終的獲勝者在下一輪比賽中取勝的機會也就變得越來越小。」

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從2000年溫網男單比賽中決勝盤的局數超過20局的比賽共出現了28場，只有兩位選手在下一輪比賽中繼續取得了勝利，在2017年溫網第四輪的比賽，盧森堡重砲穆勒(Gilles Müller)在長盤決勝以15比13爆冷擊敗西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)這使得被安排在這場比賽之後的喬科維奇沒能完成比賽，而穆勒也在下一輪比賽以2比3輸球。

喬科維奇隨後表示：「當一位選手打了5、6個小時的比賽之後，如果他在第二天又必須重返賽場，那麼他的身體肯定會吃不消。如果在決勝盤中戰成6比6，我們完全可以通過搶7來決定比賽的勝負。」

▲費德勒奪亞軍向球迷致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒非常支持廢除長盤決勝制。（圖／達志影像／美聯社）

去年的溫網在男單八強及四強中有三場比賽都打到長盤才決出勝負，分別是安德森(Kevin Anderson)在八強決勝盤以13比11擊敗費德勒，安德森在四強決勝盤以26比24擊敗伊斯納(John Isner)，以及喬科維奇在四強決勝盤以10比8擊敗納達爾，在經歷過兩場長盤對決後，安德森在決賽對上喬帥，不僅輸了比賽還使得腳指甲在賽後脫落。

對於講究傳統的溫網來說，推出新規則令人訝異，但多數選手都支持這項新規則，美國好手伊斯納在溫網打過史上最長比賽，總共打了11小時5分，伊斯納表示：「這規則早就該出來了。」看到溫網的改革，澳網也做出改革，在決勝盤中6比6後就進入搶十，至於美網原本就是決勝盤6比6後就進入搶七，目前只有法網還堅持採用傳統的長盤決勝規則。

在2018年10月宣布這項改革時，全英俱樂部主席布魯克(Philip Brook)在聲明中表示：「我們認為決勝盤12比12之後實行搶7讓球員有足夠的機會建立優勢，確保比賽的公平同時也提供了在一個可接受的時間範圍內完成比賽的確定性。」

▲▼伊斯納。（圖／路透社）

▲美國好手伊斯納(John Isner)為溫網長盤決勝的苦主，打了史上最長一場11小時的比賽。（圖／路透社）

關鍵字： 溫網費德勒納達爾喬科維奇伊斯納
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