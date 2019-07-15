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字母哥「只發揮60%潛力」　表態想留在公鹿拚終極目標

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▲2019年NBA年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年NBA年度MVP安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)上季帶領公鹿奪下並列隊史第3多的例行賽60勝，並榮獲2018-2019賽季年度MVP，不過近日拿下ESPY最佳男運動員的他表示，自己只發揮了60%潛力，還有很多地方要加強，「終極目標是要幫助公鹿奪冠。」

安戴托昆波本季場均能貢獻27.7分、12.5籃板、5.9助攻，命中率57.8%都是生涯最佳表現，但在東區決賽卻六戰輸給暴龍無緣再進一步，也讓安戴托昆波反省自己，「首先，我必須在看別人之前先審視自己，盡可能得使自己提升，加強我的比賽內容。」

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「很多人都跟我說，『你已經是MVP，你是目前全聯盟最優秀的球員之一，你是如此地有統治力。』，但我覺得我可以更好，我覺得我只發揮了60%的潛力，我就是想變得更好，若是相同的處境(東區決賽)再來一次，我能表現更好、發揮得更好。」

▲公鹿安戴托昆波；暴龍雷納德、羅瑞（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿今年在東區決賽不敵暴龍。（圖／達志影像／美聯社）

進入NBA將邁入第七季，安戴托昆波先前就不止一次表達自己對密爾瓦基的愛，「我的目標始終是持續待在公鹿，一天一天變得更好，終極目標贏下總冠軍，只要我們都有同樣的目標、同樣專注在此，我為何不能在公鹿待20年，甚至25年呢？為何不在退役後成為球隊工作人員或管理層？我們就是需要有同樣目標、同樣想要贏得總冠軍的心。」

「我想成為能夠贏下勝利的球隊的成員，只要我們有相同的心態，我沒有理由不成為像柯瑞S(teph Curry)、諾威斯基(Dirk Nowitzki)、科比(Kobe Bryant)或是當肯(Tim Duncan)那樣一直效力同一球隊的人。」

關鍵字： NBA公鹿字母哥Giannis Antetokounmpo
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