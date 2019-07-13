瓊斯盃／曾祥鈞傷癒復出　火鍋賞南韓第一高薪金鐘奎大滿足

▲曾祥鈞傷癒復出對韓表現亮眼。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

中華白隊13日面對南韓國家隊，曾祥鈞傷癒復出一上場就上演雙手暴扣，且還賞了「南韓第一中鋒」金鐘奎一記麻辣鍋。曾祥鈞表示，傷勢復原的速度比預期的快，才得以提前付出，一上場就充滿能量，且能夠蓋KBL歷史最高薪的金鍾奎火鍋，非常滿足。

曾祥鈞在先前日本的移地訓練嚴重扭傷腳踝，原本預計要到18日轉戰新莊體育館才能復出，沒想到傷勢復原速度超乎預期，短短1週多的時間就能夠回到球場，也因此在彰化體育館第2天賽程就復出。

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曾祥鈞一上場就上演氣力萬鈞的雙手爆扣，提振中華白隊士氣，「當我搶到進攻籃板時，看禁區是空的，毫不猶豫的選擇灌籃。」曾祥鈞出賽20分鐘，貢獻5分、4籃板、3助攻、2阻攻，可惜中華白終場以60比66落敗，無法拿下二連勝，至於謝宗融的傷勢，彰化體育館剩餘3場賽事恐怕都無法再上場。

面對南韓歸化球員羅健兒（Ricardo Ratliffe）、金鐘奎、李承炫等亞洲頂級前鋒組成的長人陣，曾祥鈞在謝宗融首節就意外扭傷腳踝退場後，角色更為吃重，「他們的禁區陣容真的非常高大，防守端確實非常吃力，盡量放低重心、干擾他們下盤，不能讓他們打得太舒適。」

談到最後賞給年薪破10億韓圜，創下KBL歷史最高薪紀錄的金鍾奎一顆扎實的麻辣火鍋，曾祥鈞興奮地表示，整場比賽最爽的就是，我一個大學生，卻能夠蓋掉南韓第一高薪球員，實在是太爽了。

▲金鐘奎。（圖／記者潘泓鈺攝）