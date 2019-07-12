中職／中華隊初步名單選快腿　注重攻守均衡不求強攻

▲陳晨威。（圖／記者季相儒攝）



記者王真魚／台中報導

中職明星賽27日、28日登場，為備戰12強，首次由中華隊對抗明星隊。中華隊總教練洪一中將遴選工作交給投、打教練，對於初步名單的規劃，打擊教練曾豪駒說：「過往強調重砲、火力最大化，這次的名單著重攻守均衡，也特別選了幾名腳程快的選手，包括陳晨威、王威晨，相信攻勢串連會更順暢。」

中華隊26人名單8日出爐，洪一中當時強調，這是現階段最合適的陣容，不過還有三個月的時間，明星隊中的選手也會列為觀察名單當中，全力備戰年底12強賽事。

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洪總將選人任務交給底下教練團，負責看打者的曾豪駒說：「初步名單尚未加入旅外選手，會先以團隊需求為主，也特別選了幾名有腳程的選手，在壘上比較能夠產生破壞性。」堪稱「中職最速男」的陳晨威也在名單當中，曾豪駒指出，教練團傾向讓他以外野為主。

中華隊過往強調火力最大化，但這次注重攻守均衡， 曾豪駒期待有不同的火花，「長程火力之外，也希望能有適時的助攻，讓攻勢更為順暢。」

中華隊初步名單以年輕選手為主，但曾豪駒強調，這只是觀察名單，不會是最後的名單，「有幾名選手想要再拚，我們都還在看，這也不是我一人可決定，教練團會一起討論做最後決定。」一般預料張志豪、林哲瑄會在名單之中，但他們並未入選，兩人皆在明星隊陣容，有資深球員認為，以他們的實力，最終仍會入選12強中華隊。

▲曾豪駒。（圖／記者季相儒攝）