日職／千賀滉大明星賽飆速156　洋聯3轟定勝負

▲千賀滉大。（圖／太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

日職明星賽12日登場，洋聯由先發投手千賀滉大先發2局好投，打線發威包含森友哉、淺村榮斗、山川穗高接連開轟拿下勝利。

洋聯由軟銀王牌千賀滉大擔任先發投手，他投2局被敲2安打，飆3次三振，最快飆出156公里速球表現相當精采，不過距離大谷翔平2014年明星賽狂飆162公里所設下的障礙，仍有6公里的距離。

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去年拿下明星賽MVP的森友哉馬上在2局上搶盡風采，對決央聯所派出的先發投手大瀬良大地轟出兩分彈，3度參加明星賽都有開轟紀錄。淺村榮斗原效力西武，今年轉戰樂天金鷹，透過明星賽與前隊友山川穗高合體「3、4棒」兩人在6局上演出背靠背全壘打，再進帳兩分。

9局上洋聯利用松田宣浩二壘安打開路，森友哉滾地球帶有1打點，下一棒荻野貴司也貢獻打點，將比數拉開。央聯4局下利用筒香嘉智內野安打破蛋，一路落後到9局下，阪神虎原口文仁2分彈追近，不過最終洋聯仍以6比3保住勝果。被診斷罹患大腸癌的阪神隊捕手原口文仁，對抗病魔後再登職棒一軍舞台，明星賽開轟更是勵志的佳話。

賽前全壘打大賽，歐力士的吉田正尚共敲9轟，先後擊敗村上宗隆、坂本勇人，晉級13日的決勝戰。