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中職／岳政華期待競爭外野　岳東華笑：我在內野就好

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▲▼中信兄弟,岳東華。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟岳東華。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

穀保「二刀流」好手岳政華成為中信兄弟選秀榜眼，與哥哥岳東華同隊，他預計先以外野身份挑戰職棒，與哥哥一同競爭，對此岳東華笑稱：「外野就交給弟弟了，我喔...在內野就好。」

岳東華為兄弟2017年第一指名，當時以520萬簽約金、160萬激勵獎金加盟，合約總額高達680萬，弟弟追隨他的腳步，也在首輪受到青睞。

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選秀當天，剛好是兄弟休兵日，岳東華在家中觀看轉播，一聽到「中信兄弟第一輪指名球員岳政華」，驚訝到從沙發跳了起來，回憶當時，他說：「我是真的沒想過弟弟在首輪就被選中，替他感到開心。」

選秀會結束後，他也撥了電話給弟弟，向他道聲恭喜，但聽到弟弟期待一同競爭外野，他笑回：「外野就交給他了，我在內野就好，外野給他自己去爭吧，我只是客串的啦！」

兩人將在兄弟共同奮戰，岳東華偷偷爆料：「其實我弟很想跟我對決耶，我也滿期待的，可惜因為同隊，無法達成這項願望，不過同隊也很不錯，家人都很高興，彼此能有個照應。」

岳政華在選秀之前獲得的評價是「野手價值優於投手」，不過岳東華說：「我覺得他當投手比較強耶，可能是後期因傷勢影響到投球，希望他進職棒之後，也別放棄這塊。」

關鍵字： 岳東華中華職棒中信兄弟中職
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