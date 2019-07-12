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韓國瑜把徐生明講成蝴蝶教練　說不出洪總全名

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體育中心／綜合報導

高雄市市長韓國瑜今天（12日）出席中華職棒30週年特展高雄站開展記者會，記者會不僅講不出洪一中的全名，更把故總教練徐生明講成「蝴蝶教練」。

中華職棒30週年特展高雄站開展記者會今天舉行，中華職棒會長吳志揚、教育部部長潘文忠與高雄市市長韓國瑜都有出席，一同按下啟動鈕，為展覽揭開序幕，味全龍領隊吳德威以及統一獅、富邦悍將都派代表出席。

韓國瑜到場後，先跟「永遠全壘打王」前三商虎林仲秋握手，再走去跟高雄市三級棒球隊小朋友打招呼，再應媒體要求拿著一顆球拍照。

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他在致詞時說：「中職把30週年特展辦在高雄，代表重視南台灣的民眾，進入時光隧道，可以看到職棒30年點點滴滴，以前紅葉、巨人、七虎少棒到美國威廉波特比賽，大家晚上都不睡覺，難得有機會揚名立萬。」

▲高雄市長韓國瑜出席中職無人出局30周年特展記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜出席中職無人出局30周年特展記者會。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜隨後表示，「我們高雄替職棒培養非常多的名人，徐生明阿，還有洪一什麼，好幾位，我們高雄的名人非常的多，我念一下名單。」

旁邊的司儀幫忙說：「洪一中。」韓國瑜再說：「洪一中，對，還有徐生明，是不是叫蝴蝶教練，什麼啊！」

司儀再幫他解危說：「蝴蝶球。」韓國瑜再說：「他的蝴蝶球。所以我們高雄是培養了非常多名人。」

當韓國瑜把徐生明講成「蝴蝶教練」時，現場有人遮著嘴巴偷笑。當跟五福國中棒球隊選手合照時，把雙方放在前面小選手的頭上。

▲高雄市長韓國瑜出席中職無人出局30周年特展。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜出席中職無人出局30周年特展。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華職棒韓國瑜
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