中職／30週年特展高雄站13日開展　打造彭政閔退役專區

▲中華職棒30週年特展高雄站開展。（圖／中華職棒聯盟提供）

記者歐建智／高雄報導

中華職棒30週年特展高雄站今天（20日）在高雄國立科學工藝博物館舉行記者會，高雄站除了有台北站的展品之外，最特別的是列出高雄的職棒球星，並且打造今年退役球員專區。

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高雄站開站記者會由中華職棒會長吳志揚、教育部部長潘文忠與高雄市市長韓國瑜一同按下啟動鈕，為展覽揭開序幕，味全龍領隊吳德威以及統一獅、富邦悍將都派代表出席。

▲中華職棒30週年特展高雄站開展。（圖／中華職棒聯盟提供）

吳志揚表示，從運動跨足文藝產業，中華職棒首度跨界演出，中華職棒30週年特展去年首度亮相就創下超過4萬人觀展的紀錄，聯盟也聽到了廣大球迷的呼喚，特別將30週年特展原汁原味搬到高雄。

開展儀式後由吳志揚帶著高雄市長韓國瑜導覽，首先看到棒球牆大事紀共同了解中華職棒與台灣歷史的結合，以及各類文物收藏，重溫比賽激情與感動，喚起心中每一件棒球故事。

▲中華職棒30週年特展高雄站開展。（圖／中華職棒聯盟提供）

中華職棒30週年特展高雄站除了把台北場9成展品帶到高雄之外，特別打造元年會長專區，另設中職今年退役球員專區，包含高志綱、陳江和、彭政閔等珍貴個人物品、征戰賽場球具。

彭政閔在9月29日引退賽最後一場比賽，他所穿戴的球衣及球鞋，都會拿到高雄站獨家展出，先在高雄亮相。

▲中華職棒30週年特展高雄站展品。（圖／記者歐建智攝）

此外，展區還有「高雄製造品質保證！」細數高雄出身的球星呂文生、呂明賜、林百亨、林岳平、林益全、林振賢、洪一中、徐生明、陳晨威、陳傑憲、許基宏、彭政閔、黃平洋、黃子鵬、黃欽智、羅錦龍、藍寅倫。

展區並有味全龍加盟專區，陳列味全龍重返中職的加盟企畫書。故時報鷹總教練李瑞麟、故兄弟象總教練曾紀恩都設有專區。

▲中華職棒30週年特展高雄站展品。（圖／記者歐建智攝）

中華職棒30週年特展高雄站從7月13日開展，一直要展覽到12月15日，在高雄國立科學工藝博物館第一特展廳展出。

為使球迷朋友前往高雄展覽更便利，特別與台灣高鐵合作推出「高鐵優惠套票」，可用約85折購買高鐵標準車廂來回車票，並搭配「無人出局優惠套票」只要300元，在ibon網站限定開賣。

▲中華職棒30週年特展高雄站開展。（圖／中華職棒聯盟提供）