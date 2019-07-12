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溫網／小威最年長進大滿貫決賽　不在乎第幾冠：我已有偉大生涯

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▲溫網，小威廉絲。（圖／達志影像／美聯社）

▲小威廉絲以「最年長」之姿挺進溫網決賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

溫網女單挺進決賽的小威廉絲(Serena Williams)，除了是生涯第32度挺進大滿貫決賽，同時也是公開年代以來，以最年長「37歲又291天」之姿挺進決賽的選手，對於自己要挑戰第24冠，小威霸氣表示自己沒在想這問題，「因為不管做什麼，我都已經擁有了一段偉大的職業生涯。」

小威4強面對世界排名54的史翠可娃(Barbora Strycova)，雙方實力有所落差，僅用了59分鐘、僅讓對手拿下3局，小威就以直落二奪勝，生涯第11度挺進溫網決賽，將要挑戰第8座溫網金盃，同時她也以37歲又291天成為公開年代以來，最年長挺進大滿貫決賽的選手，先前紀錄為娜拉提諾娃(Martina Navratilova)在1994年以37歲258天之齡挺進1994年溫網決賽，最終拿下亞軍。

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溫網進入決賽，小威的另一輝煌紀錄也在續寫，自2007年開始至今連續13年，她都能至少闖進一次大滿貫決賽，就連2017年因懷孕暫退網壇前，她也先在澳網奪冠後才離開，去年復出也闖進溫網、美網決賽。綜觀22年職業生涯，從1998年首次闖進大滿貫冠軍戰至今，小威只有該年、2000年及2006年沒有進入大滿貫決賽。

接下來溫網的最後一戰，小威將要對上哈勒普(Simona Halep)，兩人交手10次，小威以9勝握有絕對優勢，挑戰追平網壇傳奇考特(Margaret Court)的24大滿貫冠軍紀錄就差最後一步，不過對此小威表示自己已經不在乎是第23、24或25冠了，「數字已經不是最重要的，因為不管做什麼，我都已經擁有了一段偉大的職業生涯。」

關鍵字： 溫網小威哈勒普
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