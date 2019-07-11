溫網／小威勝謝淑薇搭檔　第8冠差一步！冠軍戰對決哈勒普

▲溫網，小威挺進冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

挑戰生涯第8座溫網冠軍的小威廉絲(Serena Williams)，4強賽面對謝淑薇女雙搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)，僅花不到1小時就以直落二6比1、6比2奪勝，生涯11度打進溫網決賽、溫網第98勝，挑戰2016年後再度於溫布頓奪冠僅差最後一步，將對決哈勒普(Simona Halep)。

女單4強率先由前球后、羅馬尼亞名將哈勒普以6比1、6比3擊敗斯維托利娜(Elina Svitolina)，生涯第5度挺進大滿貫決賽、也是首度闖進溫網決賽，對此她也表示是生涯最美妙的一刻，9次參賽終於挺進決賽，「5年前我在溫網的4強止步，如今我變得很不一樣，更加積極、正面，加上策略也用得當，才能有這樣的結果。」

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接著小威面對世界排名54的史翠可娃，雙方實力有所落差，小威僅用了59分鐘，僅讓對手拿下3局就以直落二奪勝，生涯第32度挺進大滿貫決賽，將要挑戰第24座大滿貫冠軍、第8座溫網金盃。

女單決賽哈勒普對決小威，雙方過去交手10次，小威握有9勝絕對領先，兩人首次相遇，就是在2011年的溫網64強，當時小威力戰三盤才奪勝，不久前兩人在澳網交手，也是打了三盤小威才勝出，對於接下來的對手，小威表示，「雖然我握有對戰優勢，但都打得很艱辛，就像今年初的澳網，因此我也不會掉以輕心。」