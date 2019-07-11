溫網／時隔11年費納再度溫網對決　納達爾興奮卻感嘆

Roger Federer will face Rafael Nadal in the #Wimbledon Semi-Finals. They last met at Wimbledon in the 2008 Final, when Nadal won in 5 sets. pic.twitter.com/rjUg4ozN9q — Sportsnet Stats (@SNstats) July 10, 2019

▲費德勒、納達爾上一次在溫網交手，已經是2008年決賽。



記者顏如玉／綜合報導

就在納達爾(Rafael Nadal)擊敗擊敗美國好手奎里(Sam Querrey)後，溫網4強賽將再度上演經典「費納對決」，這也是兩人自2008年後再度於溫網相遇，極具話題的第40次交手，雙方都在賽前致敬對方，並表示相當期待，納達爾更說，「我們對決機會越來越少，但如今我們還在這裡，這本身就讓人興奮。」

費德勒(Roger Federer)與納達爾過去在2006至2008年連續3年在溫網決賽交手，前兩次由費德勒獲勝捧起冠軍，2008年才由蠻牛挽回顏面奪勝。不久前的法網，兩人也在4強賽相遇，當時納達爾直落三奪勝，最終捧起生涯第12座法網冠軍。

這將是費納首次在溫網4強對決，爭奪決賽門票。過去兩位最具人氣的球星在大滿貫交手，納達爾10勝3敗，其中4強則是7勝3敗。

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時隔11年再度與老對手在溫網相遇，費德勒表示雙方都非常了解彼此，「納達爾可以在任何場地上擊敗任何對手，不只是紅土，他這幾年在草地上的進步，大家也都看得見，我也很期待與他再度對決。」

納達爾也感性表示，兩人對決一次就少一次機會，「但如今我們又將在4強賽相遇，這就足以讓人興奮，我知道費德勒打得很好，我也是，我會全力拿下勝利朝決賽邁進。」

▲費德勒、納達爾不久前在法網4強交手。（圖／達志影像／美聯社）