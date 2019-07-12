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世大運／楊俊瀚200M突減速分組最後　魏泰陞差0.01秒都未進決賽

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▲▼拿坡里世大運田徑200公尺,楊俊瀚。（圖／大專體總提供）

▲楊俊瀚。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運田徑賽程持續進行，11日包括楊俊瀚、魏泰陞的200公尺準決賽、楊尉廷110欄首輪預賽，以及陳彩娟的女子七項。其中前一日晉級男子200公尺準決賽的楊俊瀚繳出23秒37、魏泰陞跑出21秒08，可惜都未能進入決賽。

上屆台北世大運男子100公尺跑出10秒22，為我國拿下世大運第一面100公尺金牌的楊俊瀚，本屆專心力拼200公尺，目前個人最佳是在去年亞運達到的20秒23，但因當時還未列入東京奧運時程，因此希望可以在本次一舉達標東京奧運的20秒24參賽標準。

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▲▼拿坡里世大運田徑200公尺,魏泰陞 。（圖／大專體總提供）

小將魏泰陞100公尺最佳為10秒45、200公尺生涯最佳則是20秒99，沒有參賽今年的亞錦賽，不過在世界接力大賽以及國邀賽都和王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇組成400接力，更在國邀賽跑出38秒76，一舉打破了全國紀錄，目標希望可以進38秒5，力拼進軍奧運。

楊俊瀚在男子200公尺預賽跑出20秒94、魏泰陞21秒29，都是分組第一晉級準決賽。進入準決賽後共有三組，每組前兩名加上擇優兩名晉級決賽，楊俊瀚被安排在第一組第四道，前面100公尺還在領先位置，不過過彎後卻慢慢放掉速度，以第八位通過終點，只繳出23秒37。

▼魏泰陞 。

▲▼拿坡里世大運田徑200公尺,魏泰陞 。（圖／大專體總提供）

魏泰陞則是排在第三組第六道出賽，起跑後位在中間集團，過彎道之後開始超車，跑出21秒08，和隔壁道的捷克選手幾乎同時抵達終點，不過大會資料捷克選手跑出21秒07，加上第二位的墨西哥選手被取消資格，最後魏泰陞排在分組第三、總排名第10，僅差晉級決賽的第二位捷克選手0.01秒，但未能擇優選進決賽；楊俊瀚則是總排最後，兩人都未能進入稍晚的決賽。

▲▼拿坡里世大運田徑200公尺,魏泰陞 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運
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