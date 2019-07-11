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愛國者飛彈張皓評走了！浴室撞頭「家屬慟拔管」…徒弟何振誠心痛發文

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▲▼快訊／「愛國者飛彈」張皓評走了！浴室撞頭「家屬慟拔管」…徒弟心痛發文。（圖／翻攝臉書）

▲「愛國者飛彈」張皓評享年51歲。（圖／翻攝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有「愛國者飛彈」之稱的前撞球國手張皓評，日前在家中浴室跌倒，急救後家屬忍痛拔管，享年51歲。張的徒弟何振誠也在臉書上還原事發過程及病情，讓網友看完全都一片感傷。

何振誠表示，張皓評在家中的浴室跌倒，導致頭部嚴重受傷，及就後進入昏迷狀態，「由於頭部嚴重受傷，緊急送醫急救，於前天下午醫生宣布家師進入昏迷狀態，由於腦部嚴重內出血的面積約腦部三分之一以上，開刀成功率過低，若是手術成功家師還是會成植物人…」。

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▲▼愛國者飛彈張皓評。（圖／翻攝自Facebook／愛國者飛彈張皓評）

▲張皓評的徒弟悲痛地在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／愛國者飛彈張皓評）

經過家屬討論後，決定忍痛拔管，讓「愛國者飛彈」張皓評好好離開。何振誠也說，師傅的遺體安置在桃園殯儀館，之後會再告知告別式的相關事宜，希望大家現在不要前來，「感謝大家支持與關心，師傅走的很安心，我在此代表家屬表示感謝！將不一一答謝請見諒！」

張皓評在撞球界成名已早，於1944年大阪公開賽擊敗外國選手奪冠，獲封「愛國者飛彈」的稱號，隨後又在1988年大阪公開賽二度拿下冠軍，此後在1998年曼谷亞運拿下8號球、9號球雙人賽金牌，在該屆亞運會奪下3金2銀1銅的好成績。

關鍵字： 愛國者飛彈張皓評徒弟撞球拔管
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