飆髒話嗆大聯盟換彈力球　韋蘭德被托瑞臭罵一頓

▲太空人韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）日前批評大聯盟為了增加可看性，將球偷換成彈力球，簡直是天大的笑話。這番言論遭到主席曼弗瑞德（Rob Manfred）否認，而棒球事務主席托瑞（Joe Torre）也打電話訓斥一番。

根據《The Athletic》記者史塔克（Jason Stark）報導，韋蘭德在控訴大聯盟偷換彈力球後，接到托瑞和前老虎隊總教練李蘭（Jim Leyland）的電話，這位太空人王牌向隊友表示，自己被臭罵一頓。

請繼續往下閱讀...

韋蘭德在明星賽前繳出10勝4敗、防禦率2.98的好表現，但同時他也挨了26轟，是全大聯盟投手最多。「這他X就是一個笑話，聯盟讓比賽變成一場笑話，我們都知道發生了什麼事。當時主席曼弗瑞上任時也說想要球賽多一點進攻火花，接著『彈力球』就出現了，這可不是巧合，我們並不是傻子。」韋蘭德說。

針對韋蘭德的控訴，曼弗瑞德強調，今年球的製作方式和材料都沒有改變，他說：「我們什麼也沒做，球也沒有不一樣，現在我們也在調查，為什麼羅林斯（Rawlings）製造的球，今年會變得如此不一樣。」

今年例行賽5月份敲出1135轟寫下單月歷史新高，6月份以1142轟又再一次刷新單月紀錄。大聯盟球員在今年上半賽季共打出3691支全壘打，打破了2017年上半季3343轟的紀錄。照這速率轟下去，本季結束有望敲出6624支全壘打，這將大幅超越2017年單季6105轟，再創全壘打新紀錄。

▲大聯盟棒球事務主席托瑞。（圖／達志影像／美聯社）