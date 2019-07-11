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中職直播／萊福力在澄清湖對統一3戰全勝　林子崴久違先發

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▲▼中信兄弟,萊福力。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／高雄報導

中信兄弟與統一獅原本10日在高雄澄清湖球場的比賽，因雨延到11日再戰，兩隊先發投手不變，中信兄弟是洋投萊福力，他在澄清湖對戰統一獅3戰全勝，防禦率只有0.429。統一獅是林子崴隔812天再度先發。

這場比賽是10日因雨延賽的補賽，但能否順利在11日進行，還是要看老天爺的臉色，高雄地區在半夜還是持續下著大雨。

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中信兄弟先發投手萊福力本季17場出賽3勝8敗、防禦率3.66，上一次勝投是6月14日，接下來3場出賽吞2敗。下半季首場先發7月5日對戰富邦，主投6局被敲6安，失掉5分自責分。

萊福力今年出戰統一獅6場，2勝0敗、對戰防禦率1.44，對戰打擊率僅0.204，對戰先發至少投6局以上，上次面對統一獅投6.2局，用了110球，被擊出8安，失掉3分自責分，送出7次三振，可惜最後無關勝敗。

他今年對戰獅隊2勝都是在澄清湖球場，從去年至今年，萊福力在澄清湖球場對戰統一獅3場全勝，21局只被12支安打、18次三振、6次保送，只失1分，在澄清湖對戰統一獅3防禦率只有0.429。

統一獅先發投手林子崴，今年開季牛棚出發，上半季5場中繼出賽，防禦率飆高19.29，4月就下二軍調整，5月12日開始在二軍先發，在3個月後回到一軍，而且要擔任先發。

林子崴上一場一軍先發是2017年4月20日，僅投2局就因身體不適而退場，隔812天再度先發。今天是林子崴本季首次對戰中信兄弟。

▲▼8.1富邦悍將對上統一獅,統一獅,林子崴。（圖／記者季相儒攝）

▲統一獅林子崴。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒
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