中職／李宗賢本季第二度「鐵支」　揮別低迷近況

▲李宗賢單場5支4獲選MVP。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將10日主場迎戰Lamigo桃猿，富邦靠著林威廷選到再見保送以8比7氣走桃猿。富邦李宗賢繳出5支4「鐵支」的表現獲選單場MVP，揮別近況不佳的打擊狀況。今年他成為球隊倚重的游擊戰力，他認為在經過秋、春訓還有冬盟的洗禮後信心大增，希望球都可以往他這裡打來。

李宗賢近況不算太理想，此役賽前10場先發中，總共只出現4支安打，不過今天上場打5次就繳出鐵支表現，他賽後受訪表示，「前陣子打擊手感蠻低迷的，一直在找感覺，一開始以為是姿勢哪邊出了錯，但是在跟打擊教練討論過後，決定先從掌握投手節奏這方面進行改善，上打擊區前，先想好攻擊策略。」

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李宗賢單場繳出5支4，這是他生涯第二次單場「鐵支」的表現，另一次在今年的4月17日交手兄弟的比賽繳出6支4的成績，不過該場的MVP由洋投索沙收下。

▲李宗賢本季成為富邦主戰游擊手。（圖／記者張克銘攝）



李宗賢去年球季開始轉往游擊發展，不過總計出賽37場，出現7次失誤，守備率0.950。但是李宗賢說在經過秋、春訓的守備特訓，以及在冬盟的實戰演練後，整體守備變得更有自信。

截至今天賽前，李宗賢本季以游擊手身份出賽51場，總計出現5次失誤，守備率0.977，與去年在游擊防區的表現有十足的成長，他也認為自己真的進步不少，「去年待在游擊防區的時候，都很怕球打過來，不過現在自信心提升不少，希望球都往這裡打來，不過多難接的球，都用盡全力去幫投手撲下來。」