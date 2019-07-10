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世大運／台灣體操寫下最光榮一役　李智凱：10月拿奧運資格

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▲中華體操隊10日返台。（圖／記者林育正攝）

▲李智凱金銀銅牌大豐收。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／桃園報導

今年的拿坡里世大運體操拿下2金1銀1銅寫下歷史最佳成績，唐嘉鴻傷癒復出單槓摘金，李智凱鞍馬如期二連霸，還有歷史首面全能銅牌和成隊銀牌，寫下台灣體操新頁。「我們一直在創造歷史，覺得很不可思議，很感動。」李智凱10日回到台灣時表示。　

李智凱在鞍馬決賽拿下15.400的超高分，他回想當下瞬間表示：「看到15.400的時候真的是心中的吶喊，一切努力值得了。增加了不少的信心，希望未來可以更加順利，透過世錦賽趕快把奧運資格拿下來。」他也透露相較於2017台北世大運，自己過了兩年更加成熟，對於比賽的準備和掌握度更高。

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而在轉播過程中，也不斷聽到國外主播稱讚中華隊實力有目共睹。李智凱透露隊友不僅互相鼓勵，看到國外選手進步到哪也會互相分享，互相激勵、切磋一同尋求進步。

「這次真的很開心，因為跟設定的目標有成功二連霸自己滿開心的。剛好又在團體的部分有很大突破，這面獎牌是最不容易的，需要大家一起努力奮鬥才有這塊獎牌。一直在創造歷史，覺得很不可思議，很感動。」

成隊競賽中華隊險勝俄羅斯摘下銀牌，連隊員都覺得意外。隊友徐秉謙更說：「沒想到贏過俄羅斯，非常激動。我有流兩滴眼淚，但還是有忍住，想說開心不要哭，大家擁抱就偷偷擦掉。過程都沒有亮出分數，不知道第幾。最後團體成績跳出來，我們也都跟著跳起來了。」

而在今年10月，中華隊將出戰世錦賽，屆時也將揭曉中華隊是透過成隊、全能還是單項成績取得奧運資格。「增加了不少的信心，希望未來可以更加順利，透過世錦賽趕快把奧運資格拿下來。」李智凱說。

▲中華體操隊10日返台。（圖／記者林育正攝）

▲中華體操隊10日返台。（圖／記者林育正攝）

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