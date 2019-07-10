大賈索娶回美嬌娘　甜喊：這是我人生最美妙時刻！

▲賈索（Pau Gasol）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

今夏成為自由球員的資深前鋒賈索（Pau Gasol）雖還沒有決定好未來動向，但也悄悄完成了人生大事娶回美嬌娘。近日，賈索也在個人社群貼出了婚紗照，並表示「這是我人生中最美妙的時刻」。

賈索本季與馬刺達成買斷協議後，隨即加盟公鹿，但最終因傷只為密爾瓦基出賽了3比賽，並在賽季結束後成為自由球員。剛滿39歲的賈索仍不輕言喊退，並表示8月就能全面恢復籃球活動，並希望下季能繼續征戰NBA賽場。

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El momento más mágico que he vivido en mi vida! Aquí un destello de nuestra boda! Estamos muy agradecidos a nuestras familias y amig@s que han hecho que esta celebración sea tan especial. Te quiero mi esposa, @catmcdonnell7! pic.twitter.com/GJkAoHqqwP — Pau Gasol (@paugasol) 2019年7月9日

雖然還沒有確定下季的動向，但賈索在近日悄悄地與交往3年的女友完成人生大事，他在個人社群貼出婚紗照，並說「這是我人生中最美妙的時刻，因此我想與大家分享這份喜悅」，最後他也不免俗放閃地說「我愛妳！老婆」。

賈索為近代知名的歐陸長人，生涯共打了19個球季，留下場均17分、9.2籃板、3.2助攻的成績單，並在2009、2010年與布萊恩（Kobe Bryant）聯手創下近期湖人的二連霸王朝。