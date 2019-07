「神經刀」赤膊打大聯盟明星名人賽　沒找詹皇商討去湖人

▲史密斯參加2019年大聯盟軟式棒球名人賽。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

好久不見的「神經刀」史密斯(JR Smith)終於重返球場了!然而,史密斯回到的並非籃球場,而是8日(台灣時間)舉辦的大聯盟軟式棒球名人賽,比賽中史密斯仍維持他一貫的「日常」裸著上身登場打擊,但最終他所屬的克里夫蘭隊以16比21輸給了世界隊。

史密斯上季只為騎士打了11場比賽,隨後就與球隊達成協議不再為球隊出賽後,並尋求交易機會,沒想到隨後史密斯便面臨了無球可打的狀態。在銷聲匿跡近8個月後,史密斯於在克里夫蘭舉辦的大聯盟軟式棒球名人賽再次出現在眾人眼前,而他也在比賽中「裸上身」登場打擊,似乎在像世人宣告他還是大家熟習的那個「神經刀」。

Three years later and @TheRealJRSmith still isn't wearing a shirt.



Casual.#CelebSoftball pic.twitter.com/Wjsp49VDGN