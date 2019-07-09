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「神經刀」赤膊打大聯盟明星名人賽　沒找詹皇商討去湖人

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▲▼史密斯（JR Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯參加2019年大聯盟軟式棒球名人賽。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

好久不見的「神經刀」史密斯（JR Smith）終於重返球場了！然而，史密斯回到的並非籃球場，而是8日（台灣時間）舉辦的大聯盟軟式棒球名人賽，比賽中史密斯仍維持他一貫的「日常」裸著上身登場打擊，但最終他所屬的克里夫蘭隊以16比21輸給了世界隊。

史密斯上季只為騎士打了11場比賽，隨後就與球隊達成協議不再為球隊出賽後，並尋求交易機會，沒想到隨後史密斯便面臨了無球可打的狀態。在銷聲匿跡近8個月後，史密斯於在克里夫蘭舉辦的大聯盟軟式棒球名人賽再次出現在眾人眼前，而他也在比賽中「裸上身」登場打擊，似乎在像世人宣告他還是大家熟習的那個「神經刀」。

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賽後，史密斯談到現在的處境直說「我整個NBA生涯都在面臨挑戰，所以這對我來說很稀鬆平常」，他也強調「將繼續延續NBA生涯」。至於被問到是否有跟前隊友詹姆斯（LeBron James）商討在湖人重新聚首，史密斯表示「我沒有這樣做」。

史密斯自2016年助騎士奪冠後，已經連續3個球季得分沒有突破雙位數，上季因為騎士準備開始重建，史密斯在11月也跟球隊達成協議不再出賽。對於未來何去何從，史密斯坦言一直都有在自我訓練，但他並不能決定未來，因此只能在家裡等球隊的電話通知。

關鍵字： NBA史密斯神經刀棒球
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