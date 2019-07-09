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暖心！康利轉戰爵士主動換背號　並要小老弟別有壓力

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▲▼康利（Mike Conley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲康利將披上10號戰袍展開爵士生涯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

爵士在今夏透過交易換回資深控衛康利（Mike Conley），期待他能擔任輔佐陣中「少主」米歇爾（Donovan Mitchell）的關鍵角色。9日（台灣時間），康利出席球隊記者會並公布新賽季將會穿上10號球衣，對於換上新背號，康利直說「來到爵士是全新的開始」。

康利今與波格丹維奇（Bojan Bogdanovic）出席爵士球團舉辦的記者會，而康利也宣布將揮別過去12年在灰熊所穿的11號球衣，新賽季將穿著10號球衣登場。對此，康利表示「我生涯幾乎都穿著11號的球衣，但我認為它該隨著我在灰熊的篇章結束而跟著結束。因此我選擇10號來代表到爵士的新開始，這也象徵一個全新的機會」。

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由於在NBA文化中，「禮讓」球衣背號是一個不成文的傳統，因此當在灰熊都穿11號球衣的康利被交易到爵士時，也第一時間知會在爵士穿11號球衣的小老弟艾克森（Dante Exum），並告知對方「我將會換號碼，所以你不用感到有壓力」。

現年31歲的康利上季打出生涯年，繳出場均21.1分、6.4助攻、3.4籃板。如今在生涯巔峰時加入年輕勁旅爵士，康利也相當期待和米歇爾、戈貝爾（Rudy Gobert）等人合作，另外康利也對主帥史奈德（Quin Snyder）的戰術系統深深佩服。

關鍵字： NBA灰熊康利背號轉隊
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