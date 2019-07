暖心！康利轉戰爵士主動換背號　並要小老弟別有壓力

▲康利將披上10號戰袍展開爵士生涯。(圖/達志影像/美聯社)

記者林緯平/綜合報導

爵士在今夏透過交易換回資深控衛康利(Mike Conley),期待他能擔任輔佐陣中「少主」米歇爾(Donovan Mitchell)的關鍵角色。9日(台灣時間),康利出席球隊記者會並公布新賽季將會穿上10號球衣,對於換上新背號,康利直說「來到爵士是全新的開始」。

康利今與波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)出席爵士球團舉辦的記者會,而康利也宣布將揮別過去12年在灰熊所穿的11號球衣,新賽季將穿著10號球衣登場。對此,康利表示「我生涯幾乎都穿著11號的球衣,但我認為它該隨著我在灰熊的篇章結束而跟著結束。因此我選擇10號來代表到爵士的新開始,這也象徵一個全新的機會」。

由於在NBA文化中,「禮讓」球衣背號是一個不成文的傳統,因此當在灰熊都穿11號球衣的康利被交易到爵士時,也第一時間知會在爵士穿11號球衣的小老弟艾克森(Dante Exum),並告知對方「我將會換號碼,所以你不用感到有壓力」。

現年31歲的康利上季打出生涯年,繳出場均21.1分、6.4助攻、3.4籃板。如今在生涯巔峰時加入年輕勁旅爵士,康利也相當期待和米歇爾、戈貝爾(Rudy Gobert)等人合作,另外康利也對主帥史奈德(Quin Snyder)的戰術系統深深佩服。

New Jazz guard Mike Conley, in talking to Dante Exum about No. 11: “I approached him immediately to let him know I was gonna change my number, so he didn’t have to stress on anything.” pic.twitter.com/UhcOspf99Y