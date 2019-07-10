麥卡臣因傷報銷無緣明星賽　老婆「超暖舉動」讓他超感動

▲麥卡臣因傷本季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

前國聯MVP麥卡臣（Andrew McCutchen）本季轉戰費城人，但在6月時卻因為一次跑壘導致十字韌帶撕裂，讓他整個賽季報銷，當然也無緣挑戰第6度進入明星賽。正值明星賽周，麥卡臣的妻子也精心為老公在家中布置了一場「全明星賽派對」，這也讓正在養傷的麥卡臣相當感動，直呼「我擁有全世界最酷的老婆」。

2019年大聯盟明星賽在10日（台灣時間）如火如荼開打，然而對於沒有打明星賽的選手來說，這段時間便是好好放鬆休息的時刻。費城人明星外野手麥卡臣因傷本季報銷，但他在明星賽周卻也沒閒著，因為他的老婆特地在自家地下室布置了一個「全明星賽派對」，裡頭全是麥卡臣的照片，還有棒球造型的蛋糕、氣球，甚至擺上紅地毯，彷彿就真的是為明星賽量身打造的專屬派對。

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.@TheCutch22 may have to sit out this year's #AllStarGame, but his wife made sure that he wouldn't miss out on the experience.



(via Cutch's IG story) pic.twitter.com/YAhKrFmV3a — Cut4 (@Cut4) 2019年7月10日

看到妻子所準備的一切，也讓麥卡臣相當感動，並且讚嘆的說「我擁有全世界最酷的老婆」。麥卡臣季前與費城人簽下3年5000萬美元的合約，但無奈本季只出賽59場就因傷報銷，留下.256/.378/.457的打擊三圍。

麥卡臣曾在2011年到2015年連續5年入選明星賽，並於2013年在海盜拿下國聯年度MVP殊榮，而這次的十字韌帶傷勢，也是生涯出賽率高達95%的麥卡臣，在大聯盟戰場征戰11年首次遭遇大傷。