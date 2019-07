麥卡臣因傷報銷無緣明星賽　老婆「超暖舉動」讓他超感動

▲麥卡臣因傷本季報銷。(圖/達志影像/美聯社)

前國聯MVP麥卡臣(Andrew McCutchen)本季轉戰費城人,但在6月時卻因為一次跑壘導致十字韌帶撕裂,讓他整個賽季報銷,當然也無緣挑戰第6度進入明星賽。正值明星賽周,麥卡臣的妻子也精心為老公在家中布置了一場「全明星賽派對」,這也讓正在養傷的麥卡臣相當感動,直呼「我擁有全世界最酷的老婆」。

2019年大聯盟明星賽在10日(台灣時間)如火如荼開打,然而對於沒有打明星賽的選手來說,這段時間便是好好放鬆休息的時刻。費城人明星外野手麥卡臣因傷本季報銷,但他在明星賽周卻也沒閒著,因為他的老婆特地在自家地下室布置了一個「全明星賽派對」,裡頭全是麥卡臣的照片,還有棒球造型的蛋糕、氣球,甚至擺上紅地毯,彷彿就真的是為明星賽量身打造的專屬派對。

.@TheCutch22 may have to sit out this year's #AllStarGame, but his wife made sure that he wouldn't miss out on the experience.



(via Cutch's IG story) pic.twitter.com/YAhKrFmV3a