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猛！「8屆金手套得主」採訪明星賽　竟當眾接殺全壘打

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▲2019年全壘打大賽冠軍，阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年全壘打大賽冠軍，阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

今年的全壘打大賽於9日（台灣時間）登場，冠軍賽由前兩輪敲出破紀錄69轟的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）對戰大都會阿隆索（Pete Alonso），最終由冠軍輪敲出破紀錄23轟的阿隆索拿下全壘打大賽冠軍。然而，除了場內打得火熱外，一名記者更在採訪時接到了由太空人柏格曼（Alex Bregman）擊出的全壘打，引發現場球迷驚呼。

全壘打大賽第一輪由柏格曼對決道奇佩德森（Joc Pederson），過程中。柏格曼在擊出第7發全壘打時，小白球竟不偏不倚飛進站在中外野進行採訪的記者手套中，對於此記者的接球本領，也讓現場球迷相當震驚，紛紛為該名記者振臂高呼。

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這名接到全壘打球的記者也非省油的燈，他正是現年67歲，前日本職棒球星「山下大輔」。山下大輔生涯效力大洋隊（橫濱DeNA灣星隊前身）14年，曾經連續8年拿下游擊手金手套獎。退役後，山下大輔短暫擔任過橫濱灣星隊監督一職，隨後也曾到洛杉磯道奇擔任新人聯盟的守備教練。

▲▼前日本職棒球星山下大輔採訪全壘打大賽。（圖／翻攝自Twitter／oshironatto）

▲前日本職棒球星山下大輔採訪全壘打大賽。（圖／翻攝自Twitter／oshironatto）

山下大輔目前為NHK的球評，這次明星賽也特地到克里夫蘭現場採訪，對於在採訪過程中直接將柏格曼擊出的全壘打接進手套，山下大輔也在鏡頭前興奮的又叫又跳。

關鍵字： MLB全壘打大賽開轟
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