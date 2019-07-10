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美聯16K三振秀4比3退國聯7連勝平紀錄　地主比柏獲MVP

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▲2019年明星賽MVP，比柏（Shane Bieber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

相較於去年兩隊共10人開轟的瘋狂打擊戰，今年在克里夫蘭的明星賽形成投手戰，布蘭特利（Michael Brantley）從國聯第2任投手克蕭（Clayton Kershaw）敲出適時二壘安先馳得點，7局擴大到3分領先，雖然國聯8局追回2分，但最後2局一籌莫展，終場美聯4比3帶走勝利，7連勝追平紀錄。

南韓歷史第一位明星賽先發投手柳賢振，與美聯的先發投手韋蘭德（Justin Verlander）首局都展現宰制力，但接手柳賢振的道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw），被布蘭特利（Michael Brantley）敲出適時二壘安失分，美聯先馳得點。

5局美聯串連安打再下一城，雖然6局布萊克蒙（Charlie Blackmon）陽春砲幫助國聯追分，不過美聯馬上在7局追加保險分，蓋洛（Joey Gallo）補上陽春砲擴大到4比1領先。

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8局登板的地主球員漢德（Brad Hand）形成1出局滿壘危機，布萊克蒙遭三振後，昨天拿下全壘打大賽冠軍的阿隆索（Pete Alonso）擊出強勁中間方向穿越安打，一口氣縮小到1分差距。

查普曼（Aeoldis Chapman）9局上場關門，97英里火球連發3球三振瑞爾穆托（J.T. Realmuto），對莫西（Max Muncy）連飆4顆滑球三振出局，葛蘭達（Yasmani Grandal）也對查普曼沒輒，3連K幫助美聯守住勝利，寫下平紀錄的7連勝，進31年拿下25勝。

站上大聯盟第2年的印第安人地主球員，24歲年輕右投比柏（Shane Bieber）5局登板飆出3連K，寫下歷史第2位生涯首次明星賽在主場舉行，並且飆出3連K紀錄，最終獲選為明星賽MVP。

美聯明星隊自1988年開始反轉「國強美弱」局勢，1997年到5連勝後2002年握手言和，再開啟美聯歷史最長的7連勝，等於是連13屆不敗。雖然近年國聯敗多勝少，但1963年到1982年之間20屆只輸1場，期間還包括明星賽紀錄的11連勝，今年開打之前一共拿下43勝，與美聯的44勝只差1勝。

關鍵字： 明星賽美聯國聯
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