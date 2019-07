美聯16K三振秀4比3退國聯7連勝平紀錄　地主比柏獲MVP

記者潘泓鈺/綜合報導

相較於去年兩隊共10人開轟的瘋狂打擊戰,今年在克里夫蘭的明星賽形成投手戰,布蘭特利(Michael Brantley)從國聯第2任投手克蕭(Clayton Kershaw)敲出適時二壘安先馳得點,7局擴大到3分領先,雖然國聯8局追回2分,但最後2局一籌莫展,終場美聯4比3帶走勝利,7連勝追平紀錄。

南韓歷史第一位明星賽先發投手柳賢振,與美聯的先發投手韋蘭德(Justin Verlander)首局都展現宰制力,但接手柳賢振的道奇王牌投手克蕭(Clayton Kershaw),被布蘭特利(Michael Brantley)敲出適時二壘安失分,美聯先馳得點。

5局美聯串連安打再下一城,雖然6局布萊克蒙(Charlie Blackmon)陽春砲幫助國聯追分,不過美聯馬上在7局追加保險分,蓋洛(Joey Gallo)補上陽春砲擴大到4比1領先。

8局登板的地主球員漢德(Brad Hand)形成1出局滿壘危機,布萊克蒙遭三振後,昨天拿下全壘打大賽冠軍的阿隆索(Pete Alonso)擊出強勁中間方向穿越安打,一口氣縮小到1分差距。

查普曼(Aeoldis Chapman)9局上場關門,97英里火球連發3球三振瑞爾穆托(J.T. Realmuto),對莫西(Max Muncy)連飆4顆滑球三振出局,葛蘭達(Yasmani Grandal)也對查普曼沒輒,3連K幫助美聯守住勝利,寫下平紀錄的7連勝,進31年拿下25勝。

站上大聯盟第2年的印第安人地主球員,24歲年輕右投比柏(Shane Bieber)5局登板飆出3連K,寫下歷史第2位生涯首次明星賽在主場舉行,並且飆出3連K紀錄,最終獲選為明星賽MVP。

