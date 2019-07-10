中職／林子崴811天首次先發　萊福力今年高雄戰獅必勝

▲統一獅林子崴。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／高雄報導

統一獅左投林子崴今天（10日）重返一軍，睽違811天擔任先發投手，面對的對手是5連敗中信兄弟，中信兄弟要爭取下半季首勝，由洋投萊福力先發。萊福力今年對戰統一獅取得2勝，2勝都在今天比賽場地澄清湖棒球場贏下。

中信兄弟9日由洋投艾迪頓先發要求勝，擋不住統一獅火網，結日果卻是5連敗。統一獅則是取得2連勝。

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統一獅今天先發投手林子崴是本季第一次先發出賽，上一場一軍先發是2017年4月20日，該年最後一軍出賽，之後因傷下二軍，2018年歸隊後轉任中繼。

林子崴本季前5場出賽都是中繼，4.2局被1轟在內9支安打，3次三振、9次保送，11失分有10分責失，防禦率高達19.29，上一場出賽是4月10日中繼未解決任何打者，被4支安打、3次保送，失7分，隔了3個月重回一軍。

他在今年還未對戰過中信兄弟，2017年對戰2場都是先發，拿下1勝也是對戰唯一1勝，2018年對戰7場都是中繼。

中信兄弟先發投手萊福力是投1休4先發，17場出賽3勝8敗、防禦率3.66，86局被92支安打、6支全壘打，66次三振、32次四死球，41失分有35責失，上一次勝投是6月14日，接下來3場出賽吞2敗。

萊福力今年出戰統一獅6場，2勝0敗、對戰防禦率1.44，對戰先發至少投6局以上，2勝都是在澄清湖球場迎戰統一獅拿到，今年澄清湖戰統一獅是2戰皆勝。

▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）