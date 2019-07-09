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日職／王柏融連6打席出局因傷退場　羅德終止火腿4連勝

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▲王柏融傷退。（圖／翻攝FOX）

▲王柏融傷退。（圖／翻攝FOX）

記者王真魚／綜合報導

火腿8日靠著中田翔2支2分砲、單場雙響砲，以5比3擊敗羅德，9日兩隊繼續交手，王柏融先發5棒左外野，6局提前傷退，終場火腿1比6敗給羅德，終止4連勝。

王柏融首局2出局一二壘有人時上場，敲出二壘滾地球出局，4局上擊出二壘滾地出局，6局面對藤岡裕大擊出的左外野飛球，疑似受到燈光影響，奮力撲接不慎被球打中左手，防護員上場關心後，仍留在場上，但火腿隨後喊出暫停，決定更換守備，王柏融似乎因撲接壓到右手，導致有些不適而提前退場，原本鎮守三壘的杉谷拳士移防左外野，横尾俊建接替王柏融打擊。

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王柏融此役2打數無安打，在這次系列賽合計6打數無安打，對羅德依舊沒輒，9戰共30打數3安打，對戰打擊率僅1成；本季出賽69場，71支安打包括12支二壘打、3支全壘打，攻下32分打點，打擊率降至2成81。

3局下，羅德展開猛攻，荻野貴司保送，鈴木大地中外野安打，中村獎吾保送形成滿壘，萊亞德投手滾地球，投手傳本壘封殺，羅德提出挑戰成功，再添1分，打者野選上壘，清田育宏擊出左外野滿貫砲，王柏融目送球飛出場外，羅德將比數拉開至6比0，火腿換投，斎藤佑樹登板。

6局上，近藤健介2出局後上場打擊，敲出本季首轟，火腿終於破蛋。

羅德佐佐木千隼先發7局被敲5安，包括近藤健介陽春砲，失掉唯一1分，送出5次三振，僅有1次保送，拿下生涯首勝。火腿中村勝同樣是生涯首先發，但僅投2局挨3安，包括1發滿貫砲，送出4次保送，失掉6分皆為責失，吞下敗投。

▲王柏融傷退。（圖／翻攝FOX）

關鍵字： 日職火腿羅德王柏融
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