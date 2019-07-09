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瓊斯盃／陳建州擔任中華藍領隊　呂龍麒出任中華白領隊

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▲▼陳建州。（圖／寶島夢想家提供）

▲陳建州將擔任瓊斯盃中華藍隊領隊。（圖／寶島夢想家提供）

體育中心／綜合報導

第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽定於7月12日彰化開打，中華民國籃球協會謝典霖理事長力邀「黑人」陳建州擔任中華藍領隊，中華白隊則聘請科技新貴呂龍麒擔任領隊。

第41屆瓊斯盃將於7/12日在彰化縣立體育館正式點燃戰火，地主中華藍、白兩隊為了拚出佳績，目前正緊鑼密鼓備戰當中，中華藍隊更是球迷的關注焦點，中華籃協理事長謝典霖特別力邀橫跨運動、演藝領域的「黑人」陳建州擔任中華藍領隊。

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中華籃協理事長謝典霖去年上任後，積極推廣國內籃運，除了打造彰化體育館為中部籃球聖地，努力扭轉過往「重北輕南沒中部」的情況，更舉辦WSBL 14季以來第一次選秀會，為更多好手打造舞台不遺餘力，今再力邀「黑人」陳建州擔任中華藍領隊，展現全新風貌。

在科技界闖出一片天的呂龍麒，從小對籃球運動十分熱愛，本身也出資籌組球隊參加社會組比賽，對台灣籃運的推廣不遺餘力。對於首度出任中華白領隊，他希望自己能發揮拋磚引玉的功效，促使更多的企業家投入籃球運動，讓台灣籃運生生不息。

第41屆瓊斯盃籃球賽破天荒首度移師彰化體育館，7月12日至16日將在中部籃球聖地舉行，7月18日至21日再轉戰新莊體育館舉行，中華藍、白兩隊將全力以赴，誓言在地主球迷面前打出場場精彩好球！

關鍵字： 陳建州瓊斯盃中華藍中華籃協
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