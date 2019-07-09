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血濃於水！阿隆索表兄弟齊心　合力抱回全壘打大賽金盃

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▲▼大都會阿隆索拿下2019全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲全壘打大賽冠軍阿隆索找來表哥擔任餵球投手。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

大都會強打阿隆索（Pete Alonso）在全壘打大賽中冠軍戰中，擊敗刷新紀錄的藍鳥少年強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。儘管阿隆索3輪下來都沒用到加時機會就擊退對手，但是他的餵球投手「準頭」也讓網友引起討論，那個幫他餵球還差點投出觸身球的正是阿隆索表哥摩根（Derek Morgan）。

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▲阿隆索全壘打大賽全紀錄。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）  

 阿隆索在冠軍戰正規時間剩下22秒時擊出「再見全壘打」，甩出球棒高舉雙手慶祝後，興奮地抱起餵球投手摩根。阿隆索本次在全壘打大賽都是擔任後攻方，雖然前兩輪對手分別只有擊出13轟、19轟，但他也沒有就此輕鬆獲勝，都是在正規時間最後5秒內才擊殺對手。 

阿隆索前兩輪會如此苦手，網路上不少人都認為跟餵球投手有很大的關係。摩根在餵球時控制力不佳，除了沒辦法塞進內角高球有利阿隆索拉打外，還不時出現離譜失控球，甚至在冠軍戰時差點投出觸身球。也讓網友戲稱，「阿隆索最終擊敗餵球投手拿下全壘打大賽冠軍。」

▲▼大都會阿隆索拿下2019全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿隆索、摩根兩人感情相當密切。（圖／達志影像／美聯社）

根據外電報導，摩根是阿隆索的表兄弟，儘管兩人分別在相隔1420公里的俄亥俄州與佛羅里達長大，但是阿隆索說，「我們年紀相仿，從小就一起打球，儘管沒有住在一起，但是逢年過節或是暑假的時候都會聚在一起。」

摩根在求學階段也是棒球員，現在則是在俄亥俄州的一家洗車場當經理，也會趁下班時間為當地的棒球學校擔任教練。明星週前摩根得知阿隆索找他擔任餵球投手時，他相當興奮表示，「當他邀請我的時候，我感到非常幸福。」

▲▼大都會阿隆索拿下2019全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲菜鳥阿隆索抱回2019年全壘打大賽獎盃。（圖／達志影像／美聯社）

儘管摩根餵球功夫不盡理想，但是阿隆索面對外角球採用不強拉的全能打法，屢屢送出反方向全壘打，再加上避掉佩德森（Joc Pederson）的理想籤運，最終阿隆索表弟就攜手抱回2019年全壘打大賽金盃。

關鍵字： 大聯盟全壘打大賽阿隆索Pete Alonso摩根Derek Morgan
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