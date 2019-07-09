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陳浩瑋對香港致勝一役太精采　確定再旅外加盟港超東方龍獅

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▲▼企甲聯賽,航源vs 台中FUTURO 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲陳浩瑋回歸企甲聯賽表現亮眼。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男足國家隊國腳陳浩瑋4月正式加入台灣企甲航源FC，志在旅外的他，才僅僅加盟3個月，就已經再被外國球隊相中，確定加盟港超東方龍獅，重新開啟新的旅外生活。航源對此也是樂觀其成，希望提供國際舞台，給更多球員更好的機會。

在中華男足表現相當活躍的陳浩瑋，是前鋒中不可或缺的大將，原先效力中甲北京北控，而在結束大陸合約後，曾經到西班牙試訓、也曾有印度球隊邀約，台灣球隊中包括北市大同、台南市都曾有意願，最後選擇航源，就是看中航源滿有發展性，還有亞足聯盃（AFC）的國際賽歷練。

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▼陳浩瑋是中華男足主力之一。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

而陳浩瑋回歸企業甲級聯賽後的表現也很亮眼，但更重要的是在6月中國家隊對上香港的友誼賽中，大雨之中陳浩瑋在上半場梅開二度，幫助中華隊以2比0擊敗香港，不但報了去年東亞盃資格賽1比2落敗之仇，這更是中華隊52年來第一次贏過香港。

▼ 陳浩瑋在對上香港友誼賽梅開二度 。（圖／香港足總提供）

▲▼ 中華男足對上香港友誼賽 。（圖／香港足總提供）

陳浩瑋精彩一役讓他更受到香港球隊的關注，而他自己的目標也一直都希望能夠旅外，如今他確定將要離開航源，確定加盟港超東方龍獅。航源方面也相當有成人之美，希望航源是提供一個國際舞台，讓球員有更多的機會在國際賽中展現自己，能夠將目標放在旅外。

而巧的是，6月底剛率領香港和富大埔和航源踢平的總教練李志堅，在賽後也決定離開大埔，轉投東方執教。東方龍獅新賽季也積極換新血，不但迎來新的總教練，也簽下幾位年輕球員胡晉銘、劉學銘，以及原先效力佳聯元朗的巴西前鋒穆沙，現在又再簽下陳浩瑋。

▼ 陳浩瑋穿上航源球衣 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 陳浩瑋簽約航源FC 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 陳浩瑋航源港超東方龍獅
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