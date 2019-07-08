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中職／明星賽12強中華隊　桃猿10人入選先發打線占7人

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▲▼2019中華職棒明星對抗賽名單公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2019中華職棒明星對抗賽名單公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒今年明星賽採中職明星隊與12強中華隊對抗方式，今天（8日）公布明星賽12強中華隊26人名單，Lamigo桃猿共有10名球員入選最多，新秀陳晨威也在其中。

由於今年11月開打的世界12強棒球賽由中職負責組訓賽，所以今年中職明星賽採取中職明星隊與12強中華隊對抗賽方式進行。

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▲▼2019中華職棒明星對抗賽名單公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

今天中職公布打中職明星賽的12強中華隊名單，有投手王溢正、黃子鵬、林柏佑、陳鴻文、陳仕朋、林羿豪、鄭凱文、江辰晏、陳韻文、劉軒荅、王鏡銘。

捕手林泓育、林祐樂、黃鈞聲。內野手林益全、陳俊秀、郭嚴文、王威晨、林立、王勝偉、陳晨威。外野手詹子賢、藍寅倫、朱育賢、陳子豪、蘇智傑。

▲▼2019中華職棒明星對抗賽名單公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

桃猿先發打線9人中有林泓育、陳俊秀、郭嚴文、林立、陳晨威、藍寅倫、朱育賢7人入選12強中華隊，投手則有王溢正、黃子鵬、林柏佑3人。

12強中華隊總教練洪一中日前表示，明星賽中中華隊成員不一定是12強45人名單，中職明星隊球員也有可能入選12強中華隊，8月31日選出45人名單，然後在10月3日交出28人名單。

▲▼2019中華職棒明星對抗賽名單公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2019中華職棒明星對抗賽名單公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

關鍵字： 中華職棒明星賽12強中華隊桃猿
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